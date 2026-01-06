La Cineteca Nacional de Chile y Editorial Historiográfica tienen el agrado de invitar al lanzamiento del libro «Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932)». El evento, que se realizará el próximo martes 13 de enero a las 19:00 horas, promete ser un hito cultural al rescatar la memoria sonora de las primeras décadas del séptimo arte en el país.

El libro: de los Lumière al cine sonoro

Escrito por el destacado musicólogo Martín Farías, este título explora una época fascinante: desde las primeras proyecciones de los hermanos Lumière en Chile hasta la transición definitiva al cine sonoro.

A través de una investigación académica rigurosa y un lenguaje de divulgación claro, la obra integra fotografías de época y material de archivo inédito, convirtiéndose en una pieza esencial para entender la historia cultural chilena.Cinema-Concierto: Un viaje al origen de la música y el sonido en el cine silente chileno

El libro busca responder interrogantes fundamentales sobre la experiencia cinematográfica de principios de siglo: ¿Cómo era la experiencia de ver una película sin sonido?, ¿qué implicaba trabajar haciendo música para cine?, ¿con qué repertorios e instrumentos se acompañaban las películas? Estas y otras preguntas recorren las páginas de la publicación.

Lanzamiento con Cineconcierto en vivo

Para revivir la experiencia de inicios del siglo XX, la jornada incluirá un Cineconcierto. Se proyectarán registros históricos nacionales de gran valor patrimonial, musicalizados en vivo por la pianista Carla Díaz junto a un cuarteto de cuerdas.

Las películas seleccionadas son Imágenes reencontradas de los años 20 (autor desconocido, 2 min,1920); Santiago antiguo (Manuel Domínguez Cerda, 2 min, 1915); Vergüenza (Juan Pérez Berroca, 4 min, 1928) y Los funerales de Recabarren (Carlos Pellegrín, 8 min, 1924).

Sobre el autor

Martín Farías es Doctor en Música por la Universidad de Edimburgo y un reconocido investigador. Además de su labor académica, destaca como director del documental “Himno. La vuelta al mundo de «El pueblo unido jamás será vencido»” (2023).

Coordenadas

• Cineconcierto lanzamiento del libro «Cinema-Concierto. Música y sonidos del cine silente en Chile (1896-1932)», de Martín Farías.

• Martes 13 de enero de 2026, 19:00 horas.

• Cineteca Nacional de Chile, Sala de cine | Nivel -2. Centro Cultural La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago Centro.

• Entrada liberada previa inscripción en este link.