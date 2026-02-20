Concurso CiNeRd: Gánate el libro «El mundo de Óscar Vega» sobre el primer creador de Mampato

CiNeRd, el podcast de cine de NerdNews, lanza un nuevo concurso para los amantes del cómic chileno

Autor: Ernesto Garratt
CiNeRd, el podcast de cine de NerdNews, lanza un nuevo concurso para los amantes del cómic chileno. En alianza con @el.ciudadano, @bfdistribution y @penguinlibroscl, el medio regalará una copia de “El mundo de Óscar Vega”, volumen recopilatorio dedicado al recordado creador de Mampato, editado por su hijo, el ilustrador y autor Félix Vega (@felixbuscamares).

Si quieres saber más, mira esta entrevista en CiNeRd con Félix Vega donde explica en qué consiste este homenaje de alta factura sobre el legado artístico de su padre, Óscar Vega

La publicación reúne material fundamental para entender el universo creativo de Óscar Vega y su aporte a una de las sagas más queridas de la historieta nacional: Las aventuras de Mampato, clásico indiscutido de la cultura pop chilena que ha marcado a generaciones de lectores.

La dinámica es simple:

1️⃣ Seguir la cuenta de Instagram @el.ciudadano
2️⃣ Etiquetar a un amigo o amiga fan de Mampato
3️⃣ Responder en los comentarios de este LINK:
🌀 ¿Cuál es tu personaje favorito de esta saga de cómic?

El o la ganadora será anunciada el martes 23 de febrero en la misma publicación.

Con este concurso, CiNeRd y NerdNews refuerzan su apuesta por visibilizar la historieta chilena y poner en valor el legado de autores fundamentales. Una oportunidad perfecta para celebrar el cómic local y sumar a la biblioteca una obra que dialoga con la memoria cultural del país.

Félix Vega recuerda en CiNeRd cuando la portada de Mampato dibujada por Óscar Vega fue censurada por Pinochet

Participa y deja que el destino haga su trabajo. 🎬📚✨

