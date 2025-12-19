«Cuervo»: la obra que rinde tributo a Óscar Castro se presenta este sábado 20 de diciembre en Teatro Camino de Peñalolén

Este 20 de diciembre, a las 20:30 horas, el Teatro Camino (Antupirén 9400, Peñalolén, Santiago) será el escenario elegido para presentar «Cuervo«, montaje que entrelaza la memoria, el cine y las tablas. La obra teatral y audiovisual documental gestada en Francia, llega este sábado a Peñalolén para relatar uno de los capítulos más conmovedores de la historia del teatro nacional: la supervivencia de Óscar «Cuervo» Castro en los campos de concentración chilenos.

La pieza es una creación íntima, dirigida por Óscar y Cosme Castro, e interpretada por Sebastián Castro Vallejo, todos hijos del legendario fundador del Teatro Aleph, manteniendo vivo un legado que se resiste al olvido.

El legado de Óscar «Cuervo» Castro: de Santiago a Francia

Óscar Castro Ramírez (1947-2021) fue una figura central del teatro social en Chile. En 1968 fundó el Teatro Aleph, compañía que rompió esquemas con creaciones colectivas como ¿Se sirve un cocktail molotov?.

Su trayectoria fue truncada por la dictadura en 1974, pasando por centros de tortura y detención como Villa Grimaldi, Tres Álamos y Ritoque. Sin embargo, incluso en el cautiverio, el «Cuervo» utilizó el arte como herramienta de supervivencia. Estrenaba obras cada semana para sus compañeros de prisión y militares en los llamados Viernes Culturales.

En 1976 refundó el Aleph en Francia, recibiendo honores como la Legión de Honor francesa, y en 2013 regresó para instalar el Teatro Aleph en La Cisterna, Santiago.

«Cuervo»: Entre el documental y la puesta en escena

La obra se basa en la autobiografía inédita “Mi Teatrografía: la bella y trágica aventura de la vida”. La propuesta técnica es innovadora, combinando la actuación en vivo con una investigación audiovisual de alto nivel.

“La obra se compone de dos temporalidades: el relato de nuestro padre sobre sus años en los campos de concentración, y nuestro propio viaje registrando esos lugares hoy. Queremos poner imagen a esa historia que nos contaba de niños y mostrar el Chile actual”, explica su hijo Óscar Castro.

Esta pieza multidisciplinaria combina artes plásticas, cine, teatro y escritura, ya ha viajado por todo Chile presentando su arte no solo como espectáculo, sino como un acto de justicia y memoria. La obra también se presentará el sábado 3 de enero de 2026, en el Teatro Biobío, Concepción. Para el cierre de la gira en Santiago, el 5 de enero el elenco se reunirá con toda la familia del Teatro Aleph, junto a un concierto excepcional de la artista musical Amaia José y el Dúo Pajarito.

Entradas en Teatrocamino.cl.



Fuente: Radio.uchile.cl.

Gracias.