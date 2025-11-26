Documental sobre los migrantes en Chile fue exhibido en el muro de la frontera de México con EEUU

"Si vas para Chile" fue parte de la función inaugural en la primera edición del Festival Cine Sin Fronteras, un evento internacional que vincula arte, derechos humanos y diplomacia cultural, con el fin de generar conversaciones sobre migrar con dignidad.

Documental sobre los migrantes en Chile fue exhibido en el muro de la frontera de México con EEUU
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

Tras ser premiado en los festivales internacionales Hot Docs, Biarritz Amérique Latine y DocsMx, el impactante documental Si vas para Chile fue exhibido en un muro de Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de la función inaugural de la primera edición del Festival Cine Sin Fronteras, evento internacional que vincula arte, derechos humanos y diplomacia cultural, con el fin de generar conversaciones sobre migrar con dignidad.

Escrito y dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, el largometraje aborda el lado humano de la crisis migratoria en el norte de Chile, por medio de los testimonios de sus propios protagonistas.

Bajo la producción de Amilcar Films, Pejeperro Films y Someday Productions, la película realiza un recorrido emocional desde el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero, hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio. Mira un adelanto exclusivo por acá (Vimeo).

«De este lado también se sueña» se leyó por estos días en la frontera México-EEUU.
La carpa donde se realizaron las funciones del Festival.
Recordemos que gracias al programa Miradoc Estrenos, «Si vas para Chile» estará disponible en cines y salas independientes de Arica a Punta Arenas a partir del 9 de abril de 2026.

Lee más sobre la película en la siguiente nota de El Ciudadano:

«Si vas para Chile»: Documental sobre crisis migratoria en el norte será exhibido en el 21° Santiago Festival Internacional de Cine

Relacionados

Absalón Opazo

"Si vas para Chile": Documental sobre crisis migratoria en el norte será exhibido en el 21° Santiago Festival Internacional de Cine

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Pre-estreno gratuito: “Cuerpo Celeste” (2025) de Nayra Ilic se proyecta en Centro Arte Alameda como parte de EULAC Cinema Nights

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

La 19ª Muestra de Cine Iberoamericano llega a la Cineteca Nacional de Chile, con entrada gratuita

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Festival Internacional de Documentales de Santiago presentó su programación 2025 con "lo mejor del cine de lo real"

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

"El que baila pasa" y otros: Destacados documentales chilenos se estrenan en streaming en la plataforma Miradoc

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) confirma su regreso y anuncia venta de abono general

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Se acerca el 21º In-Edit Chile: una cita con la melodía, la historia, la imagen y la emoción

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Ojo de Pescado llevó cine chileno y jurado juvenil al Schlingel Film Festival de Alemania

Hace 2 meses
Absalón Opazo

"Oasis": La película con una inédita mirada del proceso constituyente en Chile llega al streaming

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano