Documental sobre los migrantes en Chile fue exhibido en el muro de la frontera de México con EEUU

Tras ser premiado en los festivales internacionales Hot Docs, Biarritz Amérique Latine y DocsMx, el impactante documental Si vas para Chile fue exhibido en un muro de Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de la función inaugural de la primera edición del Festival Cine Sin Fronteras, evento internacional que vincula arte, derechos humanos y diplomacia cultural, con el fin de generar conversaciones sobre migrar con dignidad.

Escrito y dirigido por Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, el largometraje aborda el lado humano de la crisis migratoria en el norte de Chile, por medio de los testimonios de sus propios protagonistas.

Bajo la producción de Amilcar Films, Pejeperro Films y Someday Productions, la película realiza un recorrido emocional desde el altiplano andino, el desierto de Atacama y el farellón costero, hasta los campamentos de Iquique y Alto Hospicio. Mira un adelanto exclusivo por acá (Vimeo).

«De este lado también se sueña» se leyó por estos días en la frontera México-EEUU.

La carpa donde se realizaron las funciones del Festival.

Recordemos que gracias al programa Miradoc Estrenos, «Si vas para Chile» estará disponible en cines y salas independientes de Arica a Punta Arenas a partir del 9 de abril de 2026.

Lee más sobre la película en la siguiente nota de El Ciudadano: