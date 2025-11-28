«El abismo del ángel negro te invita a descender»: Se viene el 16° Festival Internacional de Cine de Terror de Valparaíso

En el umbral de la oscuridad, donde la ciudad de Valparaíso se convierte en un tapiz de sombras y misterios, el 16° Festival Internacional de Cine de Terror Gore de Valparaíso os invita a sumergiros en el abismo de la psique humana, donde la razón se desdibuja y la imaginación se desborda.

La cita es el sábado 13 de diciembre, a las 13:00 horas, en el Bar Victoria, ubicado en Salvador Donoso 1540, en pleno centro de Valparaíso, «un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan como las hebras de un tejido gótico, perfecto para celebrar un evento de terror y pasión cinematográfica», señalan desde la organización del evento.

En esa línea, este año, se destaca nuevamente en la programación la Muestra Nacional e Internacional de Cortometrajes de Terror, donde se exhibirán obras seleccionadas de la convocatoria 2025.

Asimismo, el cineasta Jorge Olguín estará como invitado especial a raíz de los 25 años de «Ángel Negro», película filmada en locaciones emblemáticas de Valparaíso -como La Piedra Feliz- y que con el tiempo se ha convertido en un clásico del cine de terror chileno.

«La elección de estos lugares no fue casual, ya que el paisaje natural de la ciudad de Valparaíso ofrece un escenario único para la creación de un ambiente de terror y misterio. Ángel Negro es un testimonio de la capacidad del ser humano para crear y destruir, para conjurar los demonios que se esconden en el corazón de la noche. Únete a nosotros para recordar la leyenda de Ángel Negro y descubrir los secretos que se esconden en sus sombras, como las páginas de un libro maldito», agregaron tenebrosamente las y los organizadores del Festival.

También figuran como invitados al certamen Loba Savage y Ricardo Gómez, directores porteños de cine de terror; y Vito García Viedma, director del Festival de Cine de Terror Talcadaverez, que está celebrando 10 años de existencia.

En tanto, una novedad confirmada es la exhibición del teaser del largometraje independiente de horror nacional DISOCIA, proyecto colaborativo de 6 directores nacionales que promete llevar el terror a un nivel superior.

Además de la exhibición de películas, el Festival contará con una feria con «stands del terror», donde se podrán encontrar, entre otros productos, ropa, carteras, plantas carnívoras y diversas creaciones únicas.

Coordenadas

Sábado 13 de diciembre

13:00 horas

Lugar: Bar Victoria, Salvador Donoso 1540, Valparaíso

Valor de la entrada: $5000

Consultas al mail [email protected]

Como todo evento cultural autogestionado, el Festival de Cine de Terror de Valparaíso necesita del apoyo de la comunidad para realizarse. Aquí los datos.

El Ciudadano