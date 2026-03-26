El colapso y la energía se apoderan de Matucana 100 con «Cumulonimbus»

Del 2 al 4 de abril, la danza contemporánea regresa a la Sala Patricio Bunster de Matucana 100 con «Cumulonimbus», montaje que traduce a movimiento la tensión entre el orden y el descontrol. Bajo la dirección de Thomas Bentin y el colectivo Plataforma Mono, la propuesta da inicio a un ciclo de repertorio que reúne distintas obras de la compañía en una misma temporada.

«Cumulonimbus» reflexiona sobre fenómenos de los últimos 25 años, como la saturación informativa y la crisis climática, que parecen haber tomado una fuerza imparable, rompiendo con patrones tradicionales del género para ofrecer una experiencia visual y sonora ecléctica. Según sus creadores, la pieza nace de la fascinación por eventos de «extrema aceleración» que podrían tener «consecuencias impredecibles y quizás catastróficas».

Una experiencia de texturas y contrastes

En «Cumulonimbus» los cuerpos en escena son llevados al límite, atravesados por la inestabilidad, el colapso y la insistencia de seguir habitando. Una experiencia física y emocional donde la escena se tensiona, se fragmenta y se reconstruye constantemente.

El montaje se aleja de la linealidad para transitar por estados que van desde lo meditativo hasta lo frenético. Esta atmósfera se potencia con la música original de Santiago Farah, quien fusiona electrónica, sonidos ambientales y matices clásicos.

Plataforma Mono, red de creación activa desde 2016, reafirma con este proyecto su rol como espacio de experimentación en Chile, consolidando una estética que ellos mismos describen como «personal e intensa».

Coordenadas

• Obra coreográfica «Cumulonimbus» del colectivo Plataforma Mono.

Del 2 al 4 de abril de 2026. Jueves y viernes a las 20:00 horas; sábado a las 19:00 horas.

Centro Cultural Matucana 100 Sala Patricio Bunster, Estación Central, Santiago.

Entradas vía Ticketplus.cl.

Fuente: M100.cl.

Imágenes: Flickr.com/photos/fabulman.

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