El impacto de la intervención humana en la naturaleza llega a Puerto Montt con «Hilvanar el bosque»

Una trama sutil une los vestigios del entorno natural con la tensión constante que provoca la huella urbana. Con esa premisa, se inaugura hoy en Balmaceda Arte Joven Los Lagos la muestra «Hilvanar el bosque», reciente propuesta de Eduardo Filún, un recorrido de volumen y textura que contrapone la calidez del trabajo textil con la fragilidad de la flora nativa frente al avance desmedido de la deforestación y el poblamiento descontrolado.

La exhibición rehúye del discurso altisonante para refugiarse en la sutileza de la escala pequeña. Mediante la articulación meticulosa de hilos de lana sobre corteza vegetal, el autor compone un mapa sensorial que evoca tanto la pérdida irreversible como la persistencia del entorno silvestre, logrando que el acto de zurcir funcione como una metáfora directa de restauración territorial.

Las piezas invitan al espectador a pausar el ritmo acelerado de la cotidianeidad para registrar minuciosamente aquello que la expansión industrial y habitacional ha ido erosionando en las últimas décadas. La puntada a puntada no solo construye volumen, sino que también señala la presencia imperceptible pero constante de una memoria geográfica en riesgo de desaparecer.

Esta mirada responde a una trayectoria firme sostenida desde la ciudad de Osorno, donde Filún ha articulado su trabajo en torno a las nuevas formas de percibir el entorno natural. Su indagación le valió adjudicarse el primer puesto en el certamen «Miradas del Sur», consolidando un lenguaje propio donde la artesanía del punto se transforma en una herramienta de protesta visual y rescate patrimonial.

La muestra quedará abierta al público de manera completamente gratuita, convirtiéndose en una pausa reflexiva para la comunidad local. Quienes busquen adentrarse en este diálogo profundo entre arte, ecología y territorio podrán recorrer la sala durante las próximas semanas en el corazón de la capital regional.

Coordenadas

• Exposición «Hilvanar el bosque», de Eduardo Filún.

Inauguración: hoy, 27 de agosto de 2026, a las 18:00 horas. La muestra estará disponible hasta el 7 de octubre de 2026, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

Galería Activa, Balmaceda Arte Joven Los Lagos, Francisco Bilbao 365, Puerto Montt.

Entrada liberada.

Fuente: Osornoenlared.

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