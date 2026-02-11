Festival de la Ballena 2026 en Chañaral de Aceituno, celebrando un encuentro entre ciencia y comunidad

La costa de Atacama se prepara para vivir una jornada muy especial. En el marco del Día Internacional de la Ballena, la comunidad de Chañaral de Aceituno abrirá las puertas de su camping comunitario para celebrar una nueva edición del Festival de la Ballena. Este evento, que nace desde el corazón de la autogestión, busca fortalecer el vínculo entre los habitantes, los visitantes y el fascinante ecosistema marino que rodea a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

La cita comienza a las 10:00 horas del miércoles 19 de febrero, ofreciendo un espacio acogedor donde la ciencia se vuelve cercana y comprensible para todos. Bajo la organización de la iniciativa ciudadana Balaena, y con el respaldo de la Junta de Vecinos y el Municipio de Freirina, el festival se propone como un punto de encuentro para reflexionar sobre la importancia de proteger a los gigantes del océano que visitan nuestras costas.

Charlas, actividades educativas y espacios de diálogo entre ciencia y comunidad

Uno de los mayores atractivos de esta edición es la presencia de voces expertas que compartirán sus conocimientos de forma amena. Entre los invitados más destacados se encuentran la oceanógrafa Susannah Buchan, referente en el estudio de cetáceos, y el doctor Frederick Toro, especialista en medicina veterinaria y recursos naturales. Junto a ellos, figuras locales como el capitán de avistamiento Gonzalo Muñoz y la astrónoma Valeria Álvarez aportarán distintas perspectivas para entender y valorar la riqueza natural del territorio.

Un evento familiar y expresivo

El festival también ha reservado un lugar privilegiado para los más jóvenes de la familia. A través de concursos y expresiones artísticas como la acuarela y la creación de cuentos inspirados en la ballena fin, los niños y adolescentes tendrán la oportunidad de plasmar su visión del mar. Estas actividades buscan incentivar la curiosidad y el respeto por el medio ambiente desde la infancia, integrando la educación ambiental como un pilar fundamental de la convivencia diaria en la caleta.

“Este festival nace desde el amor por el territorio y la convicción de que la ciencia, el arte y la comunidad pueden unirse para proteger el océano. Es una actividad sencilla, sin financiamiento formal, pero con un compromiso profundo por la conservación y la educación ambiental”, señala Marinella Maldonado, organizadora del evento y guardaparques

Al ser un evento impulsado por el esfuerzo compartido y el cariño al territorio, la organización extiende una cálida invitación no solo a asistir y disfrutar de las charlas, sino también a colaborar en su crecimiento. Se trata de una oportunidad ideal para que familias, científicos y artistas se reúnan en un entorno natural privilegiado, celebrando la vida marina en una de las zonas de conservación más importantes del norte de Chile.



Foto encabezado: Mma.gob.cl.

Gracias.