«Filosofía de la Economía Ecológica»: el pensamiento de Manfred Max-Neef invita a imaginar nuevas formas de desarrollo

El microdocumental «Filosofía de la Economía Ecológica», rodado en la Región de Los Ríos por un equipo valdiviano, es un ensayo audiovisual basado en el escrito homónimo del reconocido economista Manfred Max-Neef, un llamado a reflexionar sobre la urgencia de construir economías al servicio de la vida.

La exhibición del documental y actividad de cierre del proyecto se realizará el próximo viernes 12 de diciembre a las 19 horas, en Casa Prochelle (Av. Los Robles 4, Isla Teja), Valdivia. La convocatoria – abierta a toda la comunidad – es a dialogar sobre los aportes conceptuales de la economía ecológica y conocer parte del proceso creativo de esta obra valdiviana.

«Filosofía de la Economía Ecológica» también tendrá una presentación hoy martes 2 de diciembre, a las 16:00 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, Sala Deloitte, ubicada en Los Laureles 35 Interior, Campus Isla Teja de la Ciudad Capital de Los Ríos.

Max-Neef y la «reverencia por la vida»

Realizado entre agosto y noviembre de 2025 en Valdivia, el audiovisual profundiza en la improbabilidad de la vida y la necesidad de modelos económicos que respeten y sostengan los ecosistemas. El ensayo de Max-Neef recorre diversas disciplinas – estadística, física, biología y filosofía – para plantear preguntas esenciales como ¿qué es la vida? y ¿cómo nos relacionamos con ella?

A partir de esta exploración, el film propone principios para diseñar economías coherentes con las realidades locales y regionales, en sintonía con lo que el autor denominaba «la reverencia por la vida«.

“Uno de los objetivos del documental es invitarnos a reconocer que los seres humanos no estamos separados de la naturaleza, sino que somos una de sus expresiones”, indica el director Eduardo Chávez.

Valdivia: territorio y narrativa visual

El documental despliega su narrativa sobre impactantes imágenes de ríos, humedales, bosques, cielos y fauna de Valdivia, un territorio cuya riqueza fue fundamental en el desarrollo del pensamiento del economista.

Anita Contreras Uribe, productora de la obra, destaca la influencia del entorno: “Habitar Valdivia nos invita constantemente a observar y conectar con sus ecosistemas y su biodiversidad… La filosofía del ensayo propone justamente esa mirada profunda: desde la célula hasta el árbol completo de la vida. Por eso, la propuesta artística del documental intenta transitar entre esos planos”.

La producción se realizó en colaboración con productoras locales como Denébola Films, La Gaviota y la ONG Vuelve al Océano.

«Filosofía de la Economía Ecológica» es una invitación a la ciudadanía a imaginar nuevas formas de desarrollo acordes con las realidades locales, culturales y ecosistémicas, y a reconocer que toda economía comienza y termina en la vida que la sostiene.

Proyecto financiado por Fondo Comunal Conarte 2025 – Línea Audiovisual, Corporación Cultural de Valdivia y la Ilustre Municipalidad de Valdivia.

Fuente: Diariodevaldivia.cl.

