¡Función a luca! «Rara» de Pepa San Martín se proyectará en Centro Arte Alameda este domingo 29 de marzo

En el marco del ciclo «Ópera Prima: Todo comienza con la primera película», y en colaboración con la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), este domingo 29 de marzo, a las 18:45 horas, se proyectará en Centro Arte Alameda el largometraje «Rara» (2016), dirigida por María José ‘Pepa’ San Martín.

La entrada tendrá un valor de 1000 pesos, y los tickets ya están disponibles en la boletería digital del cine.

La película, que vuelve a la pantalla grande, está inspirada en el emblemático caso que protagonizó la abogada lesbiana Karen Atala (Mariana Loyola) por la custodia de sus hijas, abordando desde la mirada adolescente las complejidades de la familia, la diversidad, la discriminación y los prejuicios sociales.

La historia sigue a Sara (Julia Lübbert) y su hermana menor, quienes viven con su madre y su pareja, enfrentando tanto un conflicto legal como las reacciones de su entorno escolar y familiar ante una realidad que desafía las normas tradicionales.

Estrenada en 2016, «Rara» marcó el debut cinematográfico de Pepa San Martín, consolidándose como una ópera prima de gran impacto.

Su paso por el circuito internacional fue ampliamente celebrado: en Alemania cautivó tanto a niños como a adultos por su sensibilidad, y en el Festival Internacional de Cine de Berlín fue distinguida como Mejor Largometraje en la sección Generation Kplus, reconocimiento que reafirma su valor artístico y su capacidad de conectar con audiencias diversas.

Con esta exhibición, Centro Arte Alameda continúa promoviendo espacios de encuentro en torno al cine chileno, destacando historias que invitan a la reflexión y al diálogo sobre las distintas formas de construir familia en la sociedad contemporánea.

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El Ciudadano