Itinerancia “El Rey Ermitaño” de los cineastas León & Cociña: un viaje al enigmático mundo del séptimo arte

La sala Zócalo del CENTEX Valparaíso recibe un fragmento de la exposición “La Plaga”, bajo un nuevo foco, en colaboración con Matucana 100, y entrada liberada

Autor: El Ciudadano
Los reconocidos artistas visuales y cineastas León & Cociña (creadores de La Casa Lobo) aterrizan en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX) de Valparaíso, con su obra «El Rey Ermitaño». La muestra, que es un fragmento de su exitosa exposición La Plaga, ofrece una mirada profunda al proceso creativo de su próximo largometraje: «La plaga sin fin».

La exposición estará abierta gratuitamente al público hasta el 15 de febrero de 2026, permitiendo a los visitantes sumergirse en la estética única del stop-motion y la escultura matérica.

Una escultura nacida del cine: ¿Quién es el Rey Ermitaño?

La pieza central de la exhibición es una escultura monumental definida por sus creadores como un «monstruo» compuesto por los restos materiales del rodaje de su película en construcción. El personaje representa a un soberano que, tras abandonar su reino, carga con su casa a cuestas como un caracol, cosiendo todas sus posesiones a su ropa hasta convertirlas en una coraza.

«Nos gusta pensar que las obras funcionan como encantamientos. Esta escultura, hecha de maquetas y fragmentos de muñecos, es un Frankenstein afectuoso pero también autoritario: un cuerpo ensamblado que arrastra todo lo que no puede dejar atrás», explican Cristóbal León y Joaquín Cociña.

La obra explora temas como el duelo, el apego y la obsesión, encarnados en este rey que se aferra desesperadamente a su hija, buscando en ella el fantasma de su esposa fallecida.

Colaboración entre Matucana 100 y CENTEX

La llegada de esta obra a Valparaíso es fruto de una alianza estratégica entre el Centro Cultural Matucana 100 de Santiago y CENTEX. Esta colaboración busca descentralizar la oferta artística y fomentar la circulación de proyectos de alto impacto visual y cinematográfico.

Isol Candia, encargada de Artes Visuales de Matucana 100, destaca que estas instancias permiten «ampliar y acercar estas obras a nuevos públicos», fortaleciendo el vínculo entre los espacios culturales públicos del país.

Por su parte, Manuel Guerra, coordinador de CENTEX, señala que el espacio funciona como un lugar de confluencia para la diversidad. En esta temporada, la muestra de León & Cociña dialoga con otras expresiones como la danza (Mundomoebio), uniendo el cine y las artes escénicas bajo un mismo techo.

Coordenadas

• Obra itinerancia “El Rey Ermitaño”, de los artistas León & Cociña.
Abierta hasta el 15 de febrero de 2026. Martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. Sábados, domingos y feriados, de 11:00 a 18:00 horas.
Sala Zócalo, CENTEX. Plaza Sotomayor 233, en el plan de Valparaíso.
Entrada liberada, todo espectador

Fuente: Centex.cultura.gob.cl.
Gracias.

