Kütral Vargas Huaiquimilla relanza su novela «Performance de la sangre» con una nueva edición

La literatura nacional recupera una de sus voces más disruptivas con el regreso a librerías de Performance de la sangre. La obra de la artista multidisciplinar Kütral Vargas Huaiquimilla se sitúa en una Valdivia marcada por la agitación social, donde una protagonista trans mapuche-williche transita su primer año de terapia hormonal. A través de una trama que vincula el activismo, la vigilancia estatal y la memoria rural, la novela propone una reflexión profunda sobre la supervivencia en los márgenes del sistema. Según explica la propia autora, este trabajo busca visibilizar lo político de habitar un cuerpo con un virus, enfatizando que es vital monitorear las políticas de salud pública para asegurar que no se vulneren derechos fundamentales.

Esta segunda entrega no solo rescata el texto original de 2024, sino que se expande mediante la inclusión de textos críticos que conectan el relato con la tradición literaria del VIH y la performance. El lanzamiento coincide con la vigencia de la exposición homónima de Vargas Huaiquimilla en la Galería Gabriela Mistral, donde la investigación farmacológica y estética se encuentran. Sobre este diálogo entre soportes, desde la editorial destacan que la protagonista del libro parece cobrar vida en la realidad a través de las instalaciones y videos de la artista, invitando a una relectura necesaria bajo la luz de las urgencias actuales.

Identidad y resistencia en el cuerpo contemporáneo

El lenguaje de Vargas Huaiquimilla se caracteriza por un compromiso poético que utiliza la sangre como un hilo conductor transformador. Su propuesta cruza la identidad indígena con la experiencia de la transición, desafiando las estructuras de poder tradicionales. La autora recalca que, aunque su obra reciente nace desde la vivencia con el VIH, apela a cualquier cuerpo que convive con la medicalización o dolores invisibilizados. «Todos tenemos un cuerpo que convive con la farmacología, con procesos de medicalización prolongada o experiencias de transición corporal», señala la artista sobre la universalidad de su propuesta estética.

El evento de presentación contará con la participación de la escritora Daniela Catrileo y el curador Cristian Vargas Paillahueque, quienes dialogarán sobre la relevancia de esta obra en el panorama artístico chileno. La trayectoria de la autora, que incluye reconocimientos internacionales y su participación en el Leslie Lohman Museum de Nueva York, consolida a esta novela como un hito de la literatura anticolonial. Esta nueva edición reafirma el valor del arte y la noche como refugios de resistencia para las identidades en búsqueda constante.

Coordenadas

• Lanzamiento segunda edición de “Performance de la sangre”, de Kütral Vargas Huaiquimilla.

Viernes 10 de abril a las 19:00 horas.

Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Matucana 501, Santiago.

Entrada liberada.