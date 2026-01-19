«La misteriosa mirada del flamenco» de Diego Céspedes llega a los cines de España tras triunfar en Cannes y San Sebastián

El cine chileno vuelve a brillar en la cartelera internacional. «La misteriosa mirada del flamenco», aclamada ópera prima del director Diego Céspedes, acaba de estrenarse en el circuito de cines españoles el pasado 16 de enero de 2026. La película llega precedida de un éxito arrollador en los festivales más importantes del mundo y como la gran apuesta de Chile para los grandes premios de la industria.

Protagonizada por un elenco de primer nivel que incluye a Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó, la cinta se consolida como un fenómeno artístico y social. Fue ganadora del Grand Prix en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2025, en Francia. También recibió el Premio Sebastiane Latino en el Festival de San Sebastián, España, y es la obra elegida por Chile para representar al país en la carrera de los Premios Oscar, en Estados Unidos; y también en los Premios Goya españoles.

«La misteriosa mirada del flamenco» es un esfuerzo internacional liderado por la productora chilena Quijote Films, en colaboración con Les Valseurs (Francia), Weydemann Bros Films (Alemania), Irusoin (España) y Wrong Men (Bélgica).

Un «western moderno» en el norte de Chile

Ambientada a comienzos de los años 80 en el desértico norte chileno, la trama sigue a Lidia, una niña que es testigo de la llegada y propagación del VIH/sida en el país. El relato se centra en su madre adoptiva, una travesti llamada Flamenco, en una atmósfera de western contemporáneo donde el miedo, el odio y la violencia acechan a quienes son diferentes.

«Esta no es una historia de héroes. Simplemente quiero reclamar a aquellos que fueron dejados de lado y olvidados», declaró Diego Céspedes en Rtve.es.

Un nuevo referente del cine nacional

Formado en la Universidad de Chile, Diego Céspedes ha tenido un ascenso meteórico. Su cortometraje debut, El verano del león eléctrico (2018), ya le había otorgado el primer lugar de la Cinéfondation en Cannes. Con una mirada sensible y política, el joven director ha logrado posicionar sus historias en festivales de la talla de Sundance y Locarno, consolidándose hoy con su primer largometraje como una de las voces más potentes de Iberoamérica.