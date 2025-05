Rosario Sánchez estrena su show «No se te nota»

La comediante y psicóloga Rosario Sánchez inaugura una temporada imperdible de su stand up

«No se te nota», todos los miércoles a las 19:30 hrs en el Bar Doble Stand Up, ubicado en Santa

Isabel #0323, Providencia. Las entradas ya están disponibles a través de Lacomedia.cl



«No se te nota» es un show de humor filoso, tierno e inusual, donde Rosario mezcla comedia de

autor, neurodivergencia, maternidad y relaciones con una mirada ácida, crítica y profundamente

honesta.



Autista, madre de un adolescente autista, feminista y con una larga trayectoria como psicóloga

clínica, Rosario ofrece una propuesta única en la escena del stand up nacional, donde la risa no

está reñida con la incomodidad, la reflexión ni la ternura.

“Este show nació de todo eso que me dijeron que no se me notaba… pero que siempre estuvo

ahí. Y qué mejor que convertirlo en chiste», comenta Rosario sobre su espectáculo. La temporada parte el miércoles 7 de mayo y se extenderá durante todo el primer semestre,

convirtiéndose en uno de los imperdibles del circuito de comedia en Santiago.



Dónde: Bar Doble Stand Up, Santa Isabel #0323

Cuándo: Todos los miércoles desde el 7 de mayo, 19:30 hrs

Entradas: www.lacomedia.cl

Más info en: www.rosariosanchez.cl