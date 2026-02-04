Sandro de América conquista la Cineteca Nacional: un viaje cinematográfico por el legado del «Gitano»

La mística de Roberto Sánchez «Sandro» trasciende las fronteras del tiempo y la música para instalarse nuevamente en la oscuridad de la sala. Durante este mes de febrero, la Cineteca Nacional de Chile presenta una cita obligada para la nostalgia y el análisis cultural: una retrospectiva que reúne diez de las películas más emblemáticas protagonizadas por el cantante. La muestra invita a las audiencias a redescubrir la faceta actoral de un artista que supo fundir su magnetismo vocal con una presencia escénica capaz de paralizar los cines de todo el continente.

El recorrido de la exhibición permiterá observar la evolución de un ídolo en plena construcción. El ciclo inicia con el estallido de 1969, año en que Sandro consolidó su estatus de galán cinematográfico bajo la dirección de Emilio Vieyra en piezas fundamentales como Quiero llenarme de ti y La vida continúa. Estas producciones no solo sirvieron como vehículos para sus éxitos musicales, sino que establecieron el arquetipo del héroe romántico, apasionado y seductor que definiría una era dorada del espectáculo.

La retrospectiva profundiza en la etapa de mayor esplendor comercial del artista con títulos que se volvieron fenómenos de masas. Cintas como Gitano y Muchacho, ambas de 1970, son testimonios del fervor que Sandro despertaba, mezclando tramas de pasión y superación con secuencias musicales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual del cono sur. El ciclo también destaca apuestas visualmente distintivas, como Siempre te amaré y la particular Embrujo de amor, una producción de 1971 que se mantiene como la única incursión del cantante en el cine de época.

A medida que avanza la muestra, el espectador es testigo de la consolidación definitiva del carisma de Sandro en filmes como Destino de un capricho y El deseo de vivir. Hacia el cierre de esta retrospectiva, la Cineteca Nacional resalta la versatilidad creativa del «Gitano» con Operación Rosa Rosa, una comedia musical de espionaje que contó con guion del propio artista, demostrando su interés por explorar nuevos lenguajes narrativos.

El ciclo concluye con la nostálgica Subí que te llevo de 1980, donde Sandro se interpreta a sí mismo en un relato que funciona como un repaso íntimo por su propia discografía, cerrando con broche de oro una década de gloria cinematográfica.

Coordenadas

Cartelera y mayores informaciones, en CCLM.cl. Este evento cultural es de entrada gratuita, reafirmando el compromiso de la institución con el acceso democrático al cine nacional e internacional.

Debido a la alta demanda que genera la figura de Sandro, es indispensable que los interesados realicen su reserva de entradas a través del sitio web oficial de la Cineteca Nacional. Esta es una oportunidad única para entender cómo la pantalla grande construyó la imagen de un hombre que, décadas después, sigue siendo el fuego que abraza a sus seguidores.



Fuente: CCLM.cl.

Gracias.