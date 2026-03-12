Santiago Horror Film Festival abre convocatorias 2026 y anuncia nueva sección WIP para cine fantástico

El Festival Internacional de Cine Fantástico anuncia la apertura oficial de postulaciones para su próxima edición, que se realiza en octubre en Santiago, e incorpora por primera vez la sección SHFF Fantastic WIP (Work in Progress)

Santiago Horror, Festival Internacional de Cine Fantástico (SHFF) anuncia la apertura de su convocatoria 2026, invitando a realizadores de Chile y el mundo a postular sus obras a una nueva versión del certamen dedicado al cine de género.

El llamado está abierto para largometrajes, cortometrajes, animación, videoclips y cortometrajes de estudiantes, en competencias de carácter nacional e internacional. Las obras pueden ser postuladas a través de las plataformas FilmFreeway y Festhome, donde también se encuentran disponibles las bases del festival.

Como novedad de esta edición, el festival incorpora SHFF Fantastic WIP, nueva sección destinada a apoyar proyectos cinematográficos de género que se encuentran en etapa avanzada de postproducción. La iniciativa busca impulsar la finalización de las obras y fortalecer su proyección en el circuito internacional de festivales y mercados especializados, a través de instancias de presentación, encuentro y retroalimentación con profesionales de la industria.

En esta primera edición, la convocatoria está dirigida exclusivamente a realizadores chilenos radicados en el país, quienes pueden postular largometrajes o cortometrajes de cine fantástico, como terror, fantasía, ciencia ficción, thriller fantástico, animación de género o híbridos documentales, que cuenten con un primer corte o un estado avanzado de montaje o postproducción.

Para dar inicio a este nuevo ciclo, el festival realizará un evento de lanzamiento mañana viernes 13 de marzo a las 20:30 horas, en Casa Conejo, ubicado en Brown Norte 10, en la comuna de Ñuñoa.

“En nueve años de trayectoria, el SHFF se ha consolidado como uno de los principales espacios en Chile dedicados al cine de género, que vive hoy un importante auge creativo en Latinoamérica”, señala el director del festival, Gustavo Valdivia. “Nuestro objetivo ha sido crear una plataforma de exhibición y encuentro para realizadores nacionales e internacionales, conectando nuevas propuestas de cine fantástico con el público”.

La próxima edición del festival se realiza durante el mes de octubre en Santiago, con una programación que incluye competencias oficiales, estrenos, actividades formativas y encuentros en torno al cine fantástico.

Más información en Santiagohorror.com.

