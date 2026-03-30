Un viaje sonoro por la historia del cine nacional en el Centro Cultural GAM

El próximo 10 de abril, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será escenario de la retrospectiva musical “1986-2026: De la clandestinidad a Netflix”, cuando el músico Juan Cristóbal Meza presente una selección de trece bandas sonoras que han marcado la identidad visual de Chile. El evento – una única función – contará con la participación de la cantante Dindi Jane y un ensamble de cuerdas y vientos, integrando solistas de la Orquesta Sinfónica de Chile para dar vida a piezas icónicas de la pantalla grande y chica.

La jornada propone un recorrido emocional que inicia con sus primeros trabajos para la compañía Ictus en los años ochenta y alcanza hitos globales como la ganadora del Oscar, «Una mujer fantástica». Para el autor, esta puesta en escena reivindica el papel narrativo de la melodía en el séptimo arte. Meza sostiene que la música para películas posee una existencia autónoma y afirma que, en muchas ocasiones, es la composición la que perdura en la memoria colectiva mientras la imagen pasa a un segundo plano.

Del piano de «Candelaria» a la consolidación en el streaming internacional

El repertorio del concierto abarca colaboraciones con directores fundamentales como Silvio Caiozzi, Miguel Littin y Pablo Larraín. Los asistentes podrán disfrutar de fragmentos de obras como «Fuga», «Neruda» y «Pacto de fuga», además de temas de la serie «Prófugos». El compositor explica la importancia del sonido en la construcción del sentido fílmico, señalando que al cambiar la música de una escena, el significado de la imagen se transforma por completo, citando como referente la histórica dupla de Fellini y Nino Rota.

Además de la música en vivo, el espectáculo incorporará proyecciones y testimonios de cineastas, creando una experiencia inmersiva que conecta la tradición clásica con la cultura popular. Este hito coincide con el lanzamiento oficial de toda la discografía de Meza en plataformas de streaming a través del sello Antar Music, permitiendo que piezas antes inéditas estén disponibles para el público general. Una oportunidad excepcional para redescubrir la evolución de la industria audiovisual chilena desde su faceta más íntima.

Coordenadas

• Concierto “1986-2026: De la clandestinidad a Netflix”, de Juan Cristóbal Meza.

Viernes 10 de abril de 2026, 19:30 horas.

Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, Sala A1 (Edificio A, piso 1). Avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago.

Entradas a la venta desde Gam.cl.

Fuente: Elmalondelarte.cl.

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