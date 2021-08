“7 años sin la Perra”: Centro Arte Alameda realizará homenaje con exhibición online de películas y archivos históricos sobre la vida y obra de la performer

“La naturaleza convirtió al sexo en el acto más reconfortante conocido por el humano, siendo uno de sus ejes la gratificación que obtenemos en la exquisita práctica de éste, tales como las recompensas fisiológicas y psicológicas que estimulan el cerebro y nos brindan tranquilidad emocional, satisfacción y autoestima, es decir, todo lo necesario para sentirnos bien, asegurando de paso el funcionamiento armónico en la sociedad“. – Hija de Perra. (Texto publicado en la revista Punto Género, “El fin de la idealización retrógrada de la sexualidad es el mágico espiral del apocalipsis multisexual eterno”).

Hija de Perra ha sido una figura en el ideario nacional que ha marcado a varias generaciones con su visión de la vida libre de prejuicios y abierta a experimentar la sexualidad sin tapujos sociales, sino más bien desde una perspectiva personal que invita a ser fiel a la intimidad que se anhela.

Artista del drag, activista LGBTIQ+, ensayista y educadora son algunas de las facetas que la performer chilena desarrolló en su vida, a 7 años de su partida se realizará un homenaje organizado y convocado por Calientes Transnacionales y Centro Arte Alameda donde el público podrá apreciar online y gratis una selección de obras audiovisuales con Hija de Perra como protagonista para celebrar su vida y obra, a través de Hall Central de centroartealameda.tv el 27, 28 y 29 de agosto.

Se presentarán largometrajes, cortometrajes y videoclips realizados por el circuito que ha tomado la imagen de Hija de Perra como musa. Entre ellas podremos ver los largometrajes “Empaná de Pino” (2008, Wincy Oyarce) y “Tetoterapia” (2019, Alejandra Gómez y Jorge Panchana) y los cortos “Perdida Hija de Perra” (2010, documental, Vicente Barros), “58 millones de besos con sida” (2018, documental, Susana Díaz y Efraín Robles).

“Lo que yo soy es más que cotidiano. (…) Yo soy algo que se escapa del binarismo de género, me gusta la disidencia sexual y ese es el mensaje que quiero provocar en ti, para que te des cuenta de las normas y las estructuras y programaciones que te hacen pensar de una determinada forma y que en realidad es fácil pensar, porque es gratis, y darse cuenta de que las cosas no son como nos las pintan. Muy bien sabemos que el viejito pascuero no existe y el ratoncito de los dientes de leche tampoco y así podemos ir soltando los globos que alguna vez nos hicieron agarrar con tanta fuerza”. Fragmento de entrevista a Hija de Perra en Revista Fill.

PROGRAMACIÓN:

– Empaná de Pino (Largometraje, 2008, Wincy Oyarce)

– Tetoterapia (Largometraje, 2019, Alejandra Gómez y Jorge Panchana)

– Niño Bien (Cortometraje, 2012, Wincy Oyarce)

– Perdida Hija de Perra (2010, Cortometraje documental, Vicente Barros)

– 58 millones de besos con sida (2018, Cortometraje documental, Susana Díaz y Efraín Robles)

– Obey my order (videoclip junto a Felipink, Javiera de la Vega)

– Vagabunda de la lujuria (videoclip junto a Felipink, Javiera de la Vega)

– Indecencia Trance (videoclip de Indecencia Transgénica, Wincy Oyarce)

– Papito Rico (videoclip de Indecencia Transgénica, Wincy Oyarce)

– Control Remoto (videoclip de Kumbia Queers, Wincy Oyarce)

