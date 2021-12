A 44 años de su partida física un nuevo documental intenta mostrar al verdadero Charles Chaplin

Charles Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977. En 1916 era la persona más famosa del mundo por su extraordinario trabajo cinematográfico.

Hoy cuando se cumplen 44 años de su partida física, una nueva película intenta presentar un retrato de Chaplin como artista y persona, reportó el portal KUNC.

The Real Charlie Chaplin o El Verdadero Charles Chaplin es producida por Showtime y ha sido considerada por el crítico de cine Howie Movshovitz como una película inteligente, atractiva y aunque también una especie de búsqueda inútil.

El nuevo documental, a menudo impresionista, The Real Charlie Chaplin de Peter Middleton y James Spinney da una hermosa sensación de la obra de Chaplin. Ningún artista ha sido más elegante o ha tenido una preocupación más profunda por los marginados de la sociedad humana, y además ha sido divertido.

El célebre artista hizo divertidos cortometrajes entre 1914 cuando de repente creó su famoso personaje llamado The Tramp o The Little Fellow, hasta aproximadamente 1918 cuando las películas comenzaron a alargarse. En 1921, hizo The Kid , una obra maestra en la que el vagabundo sin hogar de Chaplin termina cuidando a un niño abandonado. La película puede hacerte temblar de risa, pero también es desgarradora. Esa es una de las cosas que Chaplin aportó a la comedia, al mismo tiempo la profundidad emocional de la soledad, el abandono y la pobreza y un humor hermoso y profundamente arraigado.

Chaplin nació en Londres en una pobreza atroz. Su padre alcohólico dejó a la familia temprano y la madre de Chaplin entraba y salía de hospitales psiquiátricos. Charlie y su hermano Sydney entraban y salían de horribles orfanatos. Pero Chaplin también terminó ganando dinero actuando en salas de música cuando tenía diez años. Se hizo fabulosamente rico, sin embargo, sus películas continuaron mostrando al empobrecido Little Fellow luchando por sobrevivir.

Siguió a The Kid con The Gold Rush , The Circus , City Lights y Modern Times , todas mudas y cada una de ellas entre las mejores películas de la historia. Sus películas sonoras son buenas, pero no como las películas mudas.

El verdadero Charlie Chaplin ofrece una hermosa descripción del genio de Chaplin. Un segmento sobre Luces de la ciudad describe cómo Chaplin pasó meses en el momento clave en el que una joven ciega que vende flores en la calle confunde El vagabundo con un hombre rico. Chaplin hizo más de cien tomas, pero no pudo hacer que la secuencia funcionara, hasta que se dio cuenta de que el sonido de la puerta de un auto cerrándose, un auto caro, haría que la mujer pensara que este hombre que compra una flor salió de ese auto y debe ser rico. En otras palabras, la solución brillante fue mostrar el sonido en una película muda.

Encontrar la biografía de la persona de Charles Chaplin es más difícil que mirar la magnífica carrera. La mejor voz proviene de Effie Wisdom, de 92 años cuando habló con el historiador de cine Kevin Brownlow en 1983. Era una compañera de juegos de Chaplin en ese vecindario asolado por la pobreza.

“Oh, era un niño encantador, pero muy temperamental. Muy, muy temperamental ”, dijo.

Y el propio Chaplin hablando en una grabación poco común sobre cómo ensamblar su famoso disfraz por primera vez: «En el momento en que me puse esa ropa … me sentí tan libre».

Pero buscar a un Chaplin supuestamente real parece infructuoso. Se escondió detrás de sus enigmas y su celebridad. Según los estándares recientes, sus matrimonios con mujeres notablemente jóvenes y otros escándalos sexuales habrían terminado con su carrera antes de que comenzara. Algunos podrían llamarlo un depredador, aunque su último matrimonio con Oona O’Neill, entonces de 17 años, hija del dramaturgo Eugene O’Neill, duró hasta que murió 34 años después y tuvo ocho hijos.

Chaplin dejó Estados Unidos bajo una fuerte presión de miembros del Congreso a quienes no les gustaba su política de izquierda, su vida personal o el hecho de que nunca se convirtió en ciudadano estadounidense. Una entrevista en The New York Times llevó al escritor a decir que debajo de la personalidad cómica, Chaplin era oscuro y difícil de entender, eso fue en 1920. El verdadero Charlie Chaplin es una buena película, pero no tiene una respuesta genuina a su pregunta.

