César Vallejos, autor del mural en homenaje a Jorge González: «Su obra es tan grande, que ninguna frase que propusiera iba a dar en el clavo»

“Prometí guardar silencio y mantener el secreto”, dice el diseñador César Vallejos, creador de la Feria de Artes Gráficas Kontrabando y del Colectivo Serigrafía Instantánea, respecto al recientemente inaugurado mural en homenaje a Jorge González.

Fue por un llamado de Malaimagen (pseudónimo del dibujante Guillermo Galindo) que César, luego de conversaciones y acercamientos al lugar, quedó a cargo de esta misión: pintar el frontis de la casa en que Jorge González pasó su infancia y parte de la adolescencia, en la comuna de San Miguel.

“Esta es la primera casa donde habitó Jorge, la casa de su abuela Zaida Ramírez, en la que hoy vive Coke Rey, el padre de Jorge”, cuenta Vallejos. Fue por esa motivación que llevaron a cabo la idea. Al comienzo sería sólo un rostro y la frase que Rey eligió para coronar el muro –nada es para siempre, el que César no pudo rebatir-, pero la idea original creció y se incluyeron otros elementos alusivos al cantautor y a Los Prisioneros. «Quizás la obra de Jorge era tan grande, que ninguna frase que propusiera iba a dar en el clavo», dice el diseñador.

Luego de largas conversaciones en que Rey le habló de su familia y sus vivencias, de escudriñar en el archivo de González padre -la casa entera es un verdadero museo de Jorge González y Los Prisioneros, apuntó Vallejos- y de tener mayor claridad en lo que deseaba retratar, fue que comenzaron a tirar las primeras líneas.

“Me costó todo el tiempo entender dónde estaba parado, en medio de una casa que me evocaba recuerdos musicales de mi infancia, mi adolescencia y tantos sucesos políticos, amorosos y sociales que fueron ornamentados por la música del Jorge. Una cosa que aún no me logro explicar”, cuenta César.

Los primeros convocados a esta aventura fueron Javiera Castillo Arismendi (ak Diestra & Siniestra), Zenón Quiroga Ocampo (Pato Bascuñán) y Cristián Lizama Carreño. Estos últimos colaboraron en la definición del rostro plasmado en el muro, al que le dieron luces y sombras, definieron colores y le otorgaron vida al personaje.

Pasaban los días y el trabajo avanzaba. El muro comenzó a llamar la atención de las y los vecinos del barrio. Muchos sabían que Jorge González había vivido allí y que actualmente vivía su padre. Quienes no sabían y escuchaban la historia al pasar, quedaban sorprendidos. Todos emanaban buena onda y daban una palabra de aliento a las y los muralistas que no descansaron hasta terminar el trabajo.

Participaron también Leonardo Soto, Pinto Paredes Soto, Catalina Ramírez, Catalina Castillo Arismendi, Angelo Slider Tognetti y Germán Lacámara en el registro audiovisual.