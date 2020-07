Banda Alectrofobia lanza video que expone la brutalidad en el actuar de Carabineros de Chile

“Nunca seas policía” es el primer adelanto del nuevo larga duración de la banda, masterizado por Greg Calbi, el ingeniero de John Lennon, Ramones y David Bowie, entre otros, y producido por el «favorito» del rock argentino, Mario Breuer.

Con un video que ridiculiza y expone el brutal actuar de Carabineros de Chile, el power trío “Alectrofobia” lanza “Nunca seas policía”, el primer corte de su nuevo disco, producido por el argentino Mario Breuer y masterizado por el trascendental Greg Calbi en Sterling Sound, Nueva York, EEUU. Calbi, quien ha sido distinguido con el Grammy por la mejor ingeniería, y ha trabajado nada más y nada menos que con John Lennon, David Bowie, Patti Smith, Ramones, Lou Reed, Blondie y Bob Dylan, por nombrar a algunos.

“Quisimos seguir incrementando el nivel de nuestro sonido en relación a nuestros trabajos anteriores. Con la llegada de Mario Breuer, ya sentíamos que el avance es inmenso y con el toque final de Greg Calbi descubrimos una sonoridad que nos tiene absolutamente alucinados”, explicó Gerardo Elgueta, vocalista y bajista de Alectrofobia.

Policía Simulator

“Mi mamá me lo dijo, nunca seas policía. No quiero un hijo asesino, ni adicto a la cocaína”, canta el personaje de “Policía Simulator”, un videojuego que relata las penosas actividades de un carabinero en cuarentena, a lo largo del innovador videoclip dirigido por Guille Sohrens (“La Isla de los pingüinos” y “Cómo no me va a doler”).

El video es una sátira y se destaca, principalmente, por su creatividad al usar la estética gamer, donde los integrantes participan con su respectivo avatar y de esta forma, resuelven las limitaciones de la cuarentena para mostrar su nuevo trabajo.

Vea el video a continuación:

Alectrofobia ha condenado en reiteradas ocasiones al uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros y esta canción está inspirada, justamente, en su actuar y en los hechos de violencia registrados en Chile desde octubre de 2019.

En ese momento, también se revelaron las profundas y dolorosas diferencias económicas y sociales que caracterizan al país, por lo que la banda declara que la pandemia no ha callado su descontento, sino que ha resaltado mucho más la brecha que existe entre ricos y pobres. “No somos de la élite y tenemos necesidades reales”, señalaron los músicos.

“Nunca seas policía” es, en ese sentido, una suerte de moraleja social, tanto en su estructura melódica, como en su letra, y transgrede el sonido con el que la banda irrumpió en el verano con su EP “Caudillo”.

“Es una canción enérgica y pegajosa, pero con un mensaje claro y muy directo”, concluyeron desde la banda.