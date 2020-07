Bronko Yotte anuncia nuevo disco y estrena «Galvano»

Marcando un nuevo momento artístico, el artista chileno confirma “Fuero Interno”, su venidero largaduración compuesto por 16 canciones variadas en relato y estilo.

Felipe Berríos, de la mano de su popular proyecto Bronko Yotte, anuncia nuevo disco titulado «Fuero Interno», un trabajo que parte del lenguaje musical que se le conoce, pero navega por una variedad de texturas y atmósferas con la coherencia sonora digna del artista; todo mediante la exploración de rincones musicales sin prejuicios. Luego de estrenar “Matanga”, llega el segundo adelanto de este viaje, y el primero de este año: «Galvano», otra inédita muestra de lo que será el LP sucesor del celebrado «Gala«, del 2015.

La máquina del exitismo nos está consumiendo y Berríos apuesta por desmembrar cómo enfrentamos esta exigencia, con el fin de reconocernos. «Parecemos más preocupados de demostrar a los demás que estamos trabajando mucho, que de trabajar realmente. Ese afán de estar activos suprime la reflexión y la autocrítica», dice el músico sobre “Galvano”, que con un irónico coro relata la adicción al triunfo y lo que estamos dispuestos a hacer por sentir que ganamos, «aunque eso nos cueste más tiempo de frustración e incertidumbre».

Acompañado por un cuarteto de cuerdas con arreglos a cargo de Martín Berríos, y con la participación del resto de su habitual equipo musical, DJ Pérez y Macarena Campos, “Galvano” se transforma en un excelente adelanto respecto al trabajo de difuminación de estilos que Bronko Yotte propone, un artista que prefiere crear desde la libertad de no colgarse etiquetas innecesarias. “Me gusta rapear, y no reniego de eso. Pero, en lo personal, nunca me he sentido rapero, es raro. Soy yo, simplemente, y al hacer música quiero honrar todo lo que siempre me ha interesado, lo que ha conformado mi historia”.

El estreno es acompañado por un videoclip a cargo de Temet, una alegoría de un trance personal, en el que vemos cómo “el protagonista es capaz de despojarse de su imagen, de sus rasgos reconocibles ligados al prestigio y el éxito material para encontrarse con sus propias ideas, lo más honesto de sí mismo».

*Foto portada: Diego Palma