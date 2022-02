Celebran 50 años de  ‘El Padrino’ el clásico del cine de Francis Ford Coppola

Con una versión restaurada de “El Padrino” con imagen y sonido renovados regresa a las salas de cine el clásico de Francis Ford Coppola, uno de los mayores éxitos de taquilla de los años 70.

Protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino es un clásico del cine y una de las cintas más trascendentales en la trayectoria del director Francis Ford Coppola.

La cinta estrenada en 1972 se convirtió en una trilogía de culto, en 1974 se estrenó El Padrino II y en 1990, El Padrino III.

La película fue restaurada totalmente y su estreno está programado para el 25 de febrero en las salas de cine de Estados Unidos, y después saldrá al mercado en formato 4K Ultra HD.

La película de Francis Ford Coppola fue sometida a corrección de color y a un proceso de 4.000 horas de reparación de manchas y rasgaduras. Bajo la supervisión del propio Coppola. Esta labor se hizo en la trilogía completa, así que también veremos en calidad 4K, Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone.

“Con este tributo al 50 aniversario, estoy especialmente orgulloso de que se incluyó a Mario Puzo’s The godfather, Coda: The death of Michael Corleone, ya que captura la visión original de Mario y la mía para concluir definitivamente nuestra trilogía épica” afirmó Coppola con el anuncio de la celebración.

“También es gratificante celebrar este hito con Paramount junto a los maravillosos fanáticos que la han amado durante décadas, con las generaciones más jóvenes que todavía la consideran relevante hoy y aquellos que la descubrirán por primera vez” concluyó el director.

El padrino es considerado un drama tan shakespeariano y familiar como mafioso y criminal. En EE UU se lanzó a mediados de marzo de 1972.

El reestreno mundial en salas de una versión remasterizada en 4K, a la que los especialistas en restauración fílmica han dedicado 4.000 horas de trabajo, vuelve a apasionar a los cinéfilos amantes de una película inconmensurable, en la que resucitan las sombras, los contrastes y la oscuridad creados por el director de fotografía Gordon Willis.

Al hablar del aniversario de la película su director dijo que “Como cineasta, yo no sabía cómo hacer El padrino. Aprendí sobre la marcha… haciéndola

Otras noticias de interés: