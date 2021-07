Centro Arte Alameda anuncia apertura de su Sala de Cine en el CEINA

Llevamos casi dos años sin poder reunirnos en torno al cine. Hemos vivido tantas experiencias este último tiempo que pareciera que nuestra última junta fue hace siglos. ¡La espera terminó! Estamos felices de anunciar la próxima reapertura de Sala de Cine de Centro Arte Alameda en el Centro de Extensión del Instituto Nacional – CEINA (Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile) desde el jueves 22 de julio.

Esta sala de cine dispone de 200 butacas, de las cuales podremos usar 100 mientras se mantenga la Fase 3 del Plan Paso a Paso. Además, cuenta con un sistema de sonido de última generación y un proyector y telón nuevos que serán inaugurados en este reencuentro en torno al cine.

En este reencuentro, vamos por la curatoría que nos caracteriza, una exitosa película nacional, un filme internacional que triunfó en los Oscars, y una fantasía animada para grandes y chicos. Por fin tendremos la oportunidad de disfrutar de estas obras en su formato original.

Las películas de la cartelera son “Blanco en Blanco” (2019) de Théo Court, “Nomadland” (2020) de Chloé Zhao y el especial de vacaciones de invierno “El Libro de Lila” (2017) un film de animación de la directora colombiana Marcela Rincón.

“Blanco en Blanco” es protagonizada por el actor chileno Alfredo Castro quien interpreta a Pedro, un hombre que llega a Tierra del Fuego a inicios del siglo XX para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista. La futura esposa, apenas una niña, se convierte en su obsesión. Tratando de capturar su belleza traiciona al poder que domina al territorio. Descubierto y castigado, Pedro es perdonado de sus privilegios. No puede escapar y acaba siendo partícipe y cómplice de una sociedad que convive con el genocidio de los nativos Selknam.

En “Nomadland” la aclamada actriz norteamericana Frances McDormand (tres Oscars a Mejor Actriz, uno de ellos por este film) personifica a una mujer después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.

“El Libro de Lila”, por su parte, retrata a un personaje de un libro que repentinamente deja de pertenecer a su mundo de papel y queda atrapada en otro mundo que le resulta ajeno. Es así como inicia esta gran aventura, donde entenderá que solo Ramón -el niño que años atrás solía leerla-, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer, también dejó de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela intentan explicarle lo que está sucediendo. Tienen que convencerlo de emprender juntos un arriesgado viaje hacia El Olvido -el tenebroso lugar donde vive el villano ladrón de recuerdos- a rescatar El libro de Lila. A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía. Una obra perfecta para acercar a los más pequeños a la lectura.

Los tickets se venderán exclusivamente de manera online a través de passline.com. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes.

Habrá dos funciones diarias los jueves y viernes (16:30 hr y 18:30 hr) y tres diarias el fin de semana (15:00 hr, 16:30 hr y 18:30 hr). Esto, mientras se mantenga la Fase 3 del Plan Paso a Paso en la Región Metropolitana.

¡La mejor sala de cine del barrio!

Como es costumbre, para Centro Arte Alameda la experiencia de vivir el cine debe ser en el más alto estándar técnico, así es que la Sala de Cine presencial destinada a toda la comunidad se encuentra equipada con tecnología de última generación.

Contamos con un Proyector Digital NEC NC1000C, visualización de imagen 2K (2048 x 1080) nítida y compatible con DCI combinada con colores naturales resultantes de un motor de luz DLP de cine. Además de un Sistema de Audio QSC Surround 5.1 y 7.1. A esta lista se suma el Telón de 6 x 4 mts, dando especial importancia a la experiencia de reencontrarnos en el cine. Este equipamiento fue posible gracias a un proyecto financiado por Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas y ejecutado por la empresa nacional Videocorp.

¡Regreso seguro al cine!

Queremos que el público se sienta seguro de volver al cine y disfrutar de un momento inolvidable, por esto hemos acondicionado el edificio y la sala con todos los protocolos que la autoridad sanitaria recomienda.

-EN FASE 3 SIN PASE DE MOVILIDAD

-EN FASE 2 solo podrán acceder personas que cuenten con pase de movilidad.

-Uso obligatorio de mascarilla.

-Toma de temperatura en la entrada del establecimiento.

-Aforo limitado 100 personas

-Sin consumo de alimentos

-Distanciamiento físico, las butacas estarán dispuestas y debidamente señaladas para

cumplir con este requerimiento.

-Dispensadores de alcohol gel en todas las dependencias.

La Corporación Cultural Arte Alameda, forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

CARTELERA

JUEVES

16:30 – BLANCO EN BLANCO

18:30 – NOMADLAND

VIERNES

16:30 – NOMADLAND

18:30 – BLANCO EN BLANCO

SÁBADO

15:00 – EL LIBRO DE LILA

16:30 – BLANCO EN BLANCO

18:30 – NOMADLAND

DOMINGO

15:00 – EL LIBRO DE LILA

16:30 – BLANCO EN BLANCO

18:30 – NOMADLAND

