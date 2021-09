Centro Arte Alameda presenta Ciclo de Cine itinerante accesible a la Comunidad Sorda de Chile y a las personas sordas e hipoacúsicas en general

Desde el sábado 25 de septiembre comienza el Ciclo de Cine con Interpretación en Lengua de Señas Chilena y Subtitulado Descriptivo, una manera de acercar el cine a personas de la Comunidad Sorda de Chile. Una alianza entre Fundación Cultural Lo Prado, la Corporación Cultural San Joaquín, Pupa Studio Creativo, Nerven&Zellen y Centro Arte Alameda – Sala CEINA.

Esta iniciativa es posible gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, perteneciente a la modalidad de Fondo Social, Discapacidad e Inclusión y Adulto Mayor, y consiste en la accesibilización de 4 largometrajes por Pupa Studio Creativo, con 3 inauguraciones a cargo del grupo performático Nerven&Zellen.

Las películas seleccionadas son:

“El Libro de Lila” (2017), de Marcela Rincón

“El Agente Topo” (2019) de Maite Alberdi

de “Que Vivas 100 años” (2019) de Víctor Cruz

“La Cordillera de los Sueños” (2012), de Patricio Guzmán

Todas las funciones son gratuitas. Las fechas confirmadas hasta ahora son las siguientes:

“El Libro de Lila”, sábado 25 de septiembre, con show previo de Nerven&Zellen

Desde las 15:00hrs

Centro Cultural Lo Prado, Paseo de la Artes 880, Lo Prado, Región Metropolitana

Aforo 200 personas

“El Libro de Lila”, domingo 3 de octubre, desde las 16:30 hrs

Centro Cultural San Joaquín. Conimo 286, San Joaquín, Región Metropolitana

Aforo 150 personas

“El Libro de Lila”, domingo 10 de octubre, desde las 12:00 hrs

Centro Arte Alameda – Sala CEINA. Arturo Prat nº 33, Santiago, Región Metropolitana

Aforo 100 personas

El Libro de Lila es una película infantil dirigida por Marcela Rincón y producida por Fosfenos Media. Una historia protagonizada por Lila, quien es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer sino de creer en la fantasía. Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo.

A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía.

El siguiente audiovisual será «Que vivas 100 años». Las fechas serán informadas próximamente a través de prensa y nuestra redes sociales.

Nerven & Zellen, grupo pionero en la difusión de la lengua de señas

Nerven&Zellen es un colectivo de performance y video conformado por actrices y bailarinas que desde el año 2009 investiga la lengua de señas como lenguaje escénico. Realiza videos clip musicales de canciones nacionales e internacionales adaptados a la lengua de señas, bajo su propia estética, con el fin de acercar a la comunidad sorda al mundo musical y generar una memoria visual.

Uno de sus trabajos más llamativos se trata de una serie de videos de Mazapán que están adaptados para personas sordas y están disponibles de forma gratuita en el sitio www.nzcanalinfantil.com.

Este conjunto obtiene el Premio Nacional de Innovación en Cultura Avonni 2015 y reconocimiento por la contribución a la cultura, arte e inclusión social de personas en situación de discapacidad por el SENADIS en 2016. A su vez, su directora es elegida como una de las 100 líderes Jóvenes de Chile – Revista El Sábado del Mercurio y Universidad Adolfo Ibáñez (2015).

Fichas Técnicas de las películas

El Libro de Lila

Duración: 76 min.

País: Colombia-Uruguay

Dirección: Marcela Rincón González

Producción: Maritza Rincón González, Fosfenos Media, Palermo Estudio.

Arte: Tatiana Espitia López, Daniel Murillo Gómez.

Música: Juan Andrés Otálora Castro.

Sonido: Juan Felipe Rayo Sánchez.

—–

La Cordillera de los Sueños

País: Chile

Año: 2020

Director: Patricio Guzmán

Guión: Patricio Guzmán

Investigación: Nicolás Lasnibat

Producción: Renate Sachse

Asistente de dirección: Nicolás Lasnibat

Dirección de fotografía: Samuel Lahu

Montaje: Emmanuelle Joly

Sonido: Álvaro Silva

Kentannos ¡Que vivas 100 años!

Año: 2019

Duración: 84 min.

País: Argentina

Dirección: Víctor Cruz

Guión: Víctor Cruz

Música: Francisco Seoane

Fotografía: Nicolás Pittaluga, Diego Poleri, Matteo Vieille

Reparto: Documental

Productora: Coproducción Argentina-Italia; Kino Produzioni, Motoneta Cine

Género: Documental | Vejez/Madurez

El Agente Topo

Año: 2020

Duración: 84 min.

País: Chile

Dirección: Maite Alberdi

Guión: Maite Alberdi

Música: Vincent van Warmerdam

Fotografía: Pablo Valdés

Reparto: Documental, intervenciones de: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca, Rubira Olivares

Productora: Coproducción Chile-Alemania-España-Países Bajos (Holanda)-Estados Unidos; Micromundo Producciones, Motto Pictures, Sutor Kolonko, Volya Films, Malvalanda

Género: Documental | Vejez / Madurez

Redes Sociales

www.centroartealameda.cl

https://www.instagram.com/centroartealameda/

https://www.instagram.com/fccloprado/

https://www.instagram.com/cultura_sanjoaquin/