Con homenaje a técnicos del cine y a Patricio Manns se inaugura el 28° Festival Internacional de Cine de Valdivia

A las 19:00 horas de este lunes 11 de octubre se llevó a cabo la inauguración de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia, en formato híbrido con invitados especiales desde el Teatro Cervantes y por transmisión online.

Durante la inauguración se dieron a conocer detalles de la programación, homenajes y películas que compiten en sus 4 categorías de Selección Oficial.

Al inicio del certamen se realizó un homenaje póstumo al artista nacional, Patricio Manns, recientemente fallecido.

La actividad contó con la intervención del Gobernador Regional de Los Ríos, Luis Cuvertino; la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fecci; el rector de la Universidad Austral de Chile, Hans Richter, el presidente del Directorio del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, Antonio Ruiz – Tagle; y el director del FICValdivia, Raúl Camargo Bórquez.

La primera autoridad en subir al escenario fue el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cuvertino, quien manifestó que “como institución reforzamos nuestro compromiso con el FICValdivia, por el desarrollo y oportunidades que genera no tan solo para el cine, sino también para las industrias creativas. Nuestro agradecimiento a quienes están detrás haciendo esto posible. Desde el Gobierno Regional transmitimos la certeza de que permanentemente estaremos apoyando este certamen”.

Por su parte, la recién electa alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann Fecci, señaló que “este festival representa algo que quiero mucho, que es parte de mi historia por eso me convoca mucho la fuerza y el empuje del equipo que hace este festival posible. Ello nos motiva como municipio a entregarles todos los apoyos para que siga existiendo y creciendo».

“El FICValdivia abre espacios para que el ecosistema creativo de la región se abra y crezca, formando nuevos escenarios posibles para la creación artística. Ofrece una experiencia real que incide y aporta al desarrollo regional de las industrias creativas, lo cual nos entrega uno de los desafíos más lindos e importantes que es la formación de audiencias”, señaló el presidente del Directorio del Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, Antonio Ruiz – Tagle.

“El 2020 fue un año de mucha incertidumbre para todos, pero en el cual logramos reinventarnos y logramos llegar a audiencias que, de no haber sido por la experiencia del año pasado, no las hubiésemos alcanzado. El paso siguiente era volver a encontrarnos de manera pública, sin dejar de lado a esa nueva audiencia que nos acompaña desde la virtualidad, y lo estamos logrando. Así que no me queda más que reconocer, aplaudir y felicitar a todo el equipo del festival por estar haciendo posible esto, por ese deseo irrefrenable de estar acá de nuevo”, manifestó el director del FICValdivia, Raúl Camargo Bórquez.

PREMIO A LA TRAYECTORIA

En la oportunidad y como homenaje a todos los hombres y mujeres técnicos del cine chileno, se entregó el Premio a la Trayectoria a dos reconocidos personajes del sector audiovisual nacional: Margarita Marchi, quien desde el departamento de arte ha desarrollado su carrera en maquillaje para caracterización cinematográfica y para efectos especiales, y desde esa disciplina ha participado en películas como La Frontera, de Ricardo Larraín; Archipiélago, de Pablo Perelman; Sub-Terra, de Marcelo Ferrari; Post Mortem, de Pablo Larraín; Araña, de Andrés Wood y muchas más, además de numerosas producciones para televisión. Junto con ello ha sido impulsora del oficio de maquillaje en Chile y también presidenta del Sindicato de Técnicos Cinematográficos, SINTECI.

Este premio también se entregó a Pepe de la Vega, reconocido sonidista, pionero en el desarrollo de sonido directo en Chile. Desde comienzos de los setenta ha trabajado en producciones fundamentales para el cine nacional, desde La Tierra Prometida, de Miguel Littin; y Palomita Blanca, de Raúl Ruiz, hasta El Zapato Chino, de Cristián Sánchez; Sangre Eterna, de Jorge Olguín; En la Gama de los Grises, de Claudio Marcone y muchas otras más. Como profesor ha formado a varias generaciones de técnicos en sonido a quienes ha transmitido su amor por el oficio cinematográfico.

La ceremonia finalizó con la presentación del cortometraje Los Huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, recientemente ganador como mejor cortometraje de la sección Orizzonti, del Festival de Venecia. Ambos directores presentaron el film en sala.

La 28ª edición de FICValdivia, se realiza desde este lunes 11 hasta el domingo 17 de octubre en formato híbrido con tres salas presenciales en la ciudad, Teatro Lord Cochrane, Aula Magna y Teatro Cervantes y la inédita edición de Autocinemás (estacionamiento del Coliseo Municipal), presentado por Banco Estado. Además de una completa programación en línea a través de ficvaldivia.cl que incluye conversatorios y Master Class.

FICValdivia es fundado y organizado por la Universidad Austral de Chile; producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia; invita la Ilustre Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y Codeproval; financia el Fondo de Fomento Audiovisual, Programa de Festivales Colaboradores del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, Convocatoria 2021-2022 y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; aliado principal Directv y auspiciador oficial BancoEstado.