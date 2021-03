Crítica de cine: ‘Caos: El Inicio’ (2021), una errática nueva distopía

Por Wladimyr Valdivia Westphal.

Una de las cintas más esperadas entre los estrenos del presente año es ‘Chaos Walking’ (‘Caos: El Inicio’), el último trabajo de Doug Liman, reconocido director de cintas de acción aventura como ‘Jumper’ (2008) y ‘Edge of Tomorrow’ (2014), esta vez adaptando la novela “The Knife of Never Letting Go” (2008), primera parte de la exitosa trilogía de ciencia ficción escrita por Patrick Ness.

La cinta nos sitúa en Nuevo Mundo, un planeta alienígena colonizado por la humanidad, en donde Todd Hewitt (Tom Holland) es el único joven que reside en Prentisstown, uno de los asentamientos del planeta. Allí solo viven hombres después de la liberación de un germen que mató a todas las mujeres y creó “el ruido”, una capacidad innata de hacer audible los pensamientos de cada uno de los habitantes. Hasta que la convivencia acaba cuando una nave cae del espacio dejando a una única sobreviviente, Viola (Daisy Ridley), quien traerá consigo varias respuestas para Todd.

Los territorios distópicos son familiares para Liman, y así lo entendemos desde el primer minuto, introduciéndonos con eficacia en un universo que, como primera parte de una trilogía, debe ser detallado. Acá nos encontramos con “el ruido”, que acompaña a los personajes durante todo el metraje, representado como pensamientos verbalizados que hace extremadamente confuso el correcto seguimiento de los diálogos. Entre esta constante banda sonora de infinitas palabras y sonidos, tenemos a Todd, personaje héroe adolescente y a Viola, heroína femenina con quien Todd desarrolla un forzado interés romántico. Ninguno de los dos personajes principales evoluciona lo suficiente a lo largo de la cinta, no logramos conectar con sus intereses y motivaciones y, peor aún, la química entre ambas estrellas de Disney es prácticamente nula.

El argumento, respetuoso de la novela, presenta fuertes componentes políticos y sociales, con una sociedad patriarcal que adora la masculinidad y que esconde una mitología acerca de los orígenes de este mundo post apocalíptico bien resuelto en pantalla, pero muy poco profundizado, dándole prioridad a las relaciones personales y sentimentales, probablemente pensando primero en su público y luego en la mejor estructura de su arco argumental.

Si bien la acción funciona gracias a su correcta dirección y la utilización de elementos del neo western, zonas selváticas y artilugios tecnológicos, ésta pareciera no conducir a ninguna parte, convirtiéndose en un conjunto desaliñado de secuencias que solo aportan algo de intensidad al relato y nada más. Como siempre, alguien debe salvar el ticket y este es Mads Mikkelsen (‘Hannibal’), que interpreta a Davis Prentis, el alcalde de Prentisstown, líder omnipotente y controlador de todos los movimientos de su aldea.

‘Caos: El Inicio’ apuntaba como la renovación del subgénero de las distopías tras las exitosas ‘Los Juegos del Hambre’ y la trilogía ‘Divergente’, sin embargo, no resulta un buen inicio de una franquicia que, extrañamente, cuenta con nombres como Charlie Kaufman (‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’) y John Lee Hancock (‘The Blind Side’) tras la adaptación de su guion. La cinta tendrá su estreno en Chile a través de las salas online disponibles el próximo 18 de marzo.