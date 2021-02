Crítica de cine: ‘El Jardín Secreto’ (2020), una nueva adaptación del clásico literario

Por Wladimyr Valdivia Westphal.

Uno de los estrenos de la semana es una nueva adaptación de la exitosa novela fantástica de Frances Hodgson Burnett de 1911, que ya fue versionada para la pantalla grande cuatro veces antes, siempre con relativo éxito.

Dirigida por Marc Munden, quien ha estado detrás de destacadas series británicas dramáticas de televisión como ‘Utopia’, ‘Quantico’ y ‘National Treasure’, y adaptada por el multipremiado guionista Jack Thorne (‘Skins’, ‘This Is England 90’), la cinta se apega con precisión a la obra literaria y cuenta la historia de Mary (Dixie Egerickx), una niña de la India que, tras el fallecimiento de sus padres, es enviada a la mansión de su tío viudo Archibald Craven (Colin Firth) en Yorkshire, Gran Bretaña. Allí conoce a su primo Colin (Edan Hayhurst), hijo de Archibald, quien vive postrado, y a Dickon (Amir Wilson). Juntos, descubren más de algunos secretos detrás de la muerte de las madres de Mary y Colin, y un jardín que los comienza a guiar en la búsqueda de respuestas.

Ambientada en 1947, a comienzos de la división entre la India y Pakistán, es Mary, la protagonista principal, quien se encarga de conducir el relato, que tiene como eje central las heridas del pasado causadas por la muerte de sus padres y que luego comparte con su nuevo primo Colin, en este drama de fantasía pensado como cine familiar que consigue, a través de una historia mucho más simplificada que la novela, establecer emociones sinceras y lecciones de vida que, si bien, no resultan nada novedosas, son plasmadas correctamente por el guion de Thorne y las maravillosas imágenes de Lol Crawley, director de fotografía también de cintas como ‘Vox Lux’ (2018) y la reciente ‘The Devil All The Time’ (2020).

Estas heridas dan forma a la personalidad, tanto de Mary como de Colin, incapaces de comprender la pérdida y que solo saben culpar a sus madres por ya no estar junto a ellos. Esta rabia se adapta a la tensa y oscura atmósfera de una mansión sin vida, en donde ni el tío Archibald –que tampoco supera aún la muerte de su esposa- ni la ama de llaves contribuyen a evitar la hostilidad del ambiente. Aquí es donde la fantasía, la imaginación y la magia de un bosque secreto son el comienzo para sanar el alma de todos quienes cargan con culpas mal asumidas y dolores imperecederos que conviven con la muerte.

‘El Jardín Secreto’ está muy lejos de dar algún golpe dentro de las adaptaciones del cine de aventuras fantásticas, abandonando por completo algunos personajes que daban grandes perfiles psicológicos en los que poder explorar, además de caer en espacios muertos donde solo se pretende profundizar en el pasado de los protagonistas sin demasiada exactitud. Sin embargo, su justa duración, la correcta interpretación tanto de la pequeña Dixie Egerickx como de Edan Hayhurst, junto a la increíble composición visual de ese bosque encantado, son suficientes para conseguir un entretenimiento que aborda temas con relativa filosofía, comprensible para cualquier infante que sepa disfrutar de una historia que habla de esperanza y redención del corazón.

Disponible desde hoy en Chile en la plataforma de cine online de Cinemark.