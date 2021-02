Crítica de cine: ‘Nomadland’ (2020), el camino hacia el corazón

Por Wladimyr Valdivia Westphal.

Tres años atrás, la directora china estadounidense Chloé Zhao sorprendía al mundo con ‘The Rider’, cinta independiente premiada en Cannes sobre una joven estrella del rodeo que debía enfrentar su nueva vida tras sufrir un trágico accidente. Hoy presenta ‘Nomadland’, un trabajo multipremiado el 2020 en todo el mundo, basado en el libro de Jessica Bruder, que le dio el León de Oro en Venecia, en donde vuelve a dar una verdadera lección de cine.

En 2011, una planta cerró en Nevada después de 88 años, dejando a Fern (Frances McDormand), una de las habitantes y trabajadoras del pequeño pueblo de Empire, sin hogar ni trabajo. Ella decide emprender un viaje al Oeste Americano como una nómada en su caravana, desafiando a la vida y enfrentándose a su propio destino.

Zhao nos presenta a una de las tantas víctimas de la Gran Recesión de los EEUU, quien tras perderlo todo, comienza una nueva vida a bordo de su casa rodante, realidad de cientos de personas que abandonan el sueño americano. Este viaje se convierte en un proceso de introspección para Fern, el que es retratado casi a modo de documental, siguiendo a la protagonista a través de esta ruta de la supervivencia, cumpliendo diversos trabajos temporales, conociendo gente en su misma condición y reconectándose con las heridas del pasado.

Es la sensibilidad de la cámara de Zhao y la impresionante interpretación de Frances McDormand (‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘) que consiguen una obra llena de sinceridad, realismo y emociones constantes, en un ejercicio de introspección pocas veces visto en la pantalla grande. En la línea de ‘Into the Wild’ (2007), la cinta presenta a una mujer que carga con su propio duelo, de personalidad estoica, con una importante crisis de identidad, sin nada que perder y toda su felicidad por la que luchar, planteando una profunda reflexión sobre las oportunidades en una tierra cuya oferta no existe para quienes deciden emprender la búsqueda de su propio camino, para quienes optan por mantenerse al margen de una sociedad moderna que evoluciona según sus índices económicos.

Con una galería de personajes entrañables que se cruzan en el camino de Fern, que le ofrecen amor, compañía y solidaridad, la cinta aporta un grado de esperanza para la soledad e inevitable depresión de su protagonista, en un relato de ritmo pausado, construido en base a miradas, silencios y diálogos acerca de la condición humana, pero dedicado a las emociones, en un drama contenido en acciones y recuerdos.

‘Nomadland’ exuda poesía y realismo a través de sus imágenes, gracias a la brillante fotografía de Joshua James Richards y la excelente construcción narrativa a cargo de la propia Zhao junto a la misma autora del libro, Jessica Bruder, quienes dibujaron esta dolorosa y salvaje road movie existencialista que sorprende y conmueve, que confronta al individualismo y las sociedades de consumo y, de paso, da cátedra de cómo hacer buen cine con poco en las manos y mucho en el corazón.