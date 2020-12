Crítica de cine: ‘Soul’ (2020), el origen de los sueños

Por Wladimyr Valdivia Westphal

Directo a la plataforma de streaming de Disney Plus llegó el último trabajo de Pixar, dirigido por Pete Docter, el mismo detrás de ‘Up’ (2009) e ‘Intensamente’ (2015), que vuelve a tocar fibras sensibles con una historia de animación infantil, pero con un relato adulto y absolutamente complejo en su definición.

Joe Gardner (Jamie Foxx), pianista y profesor de jazz de una escuela secundaria en Nueva York, tiene la oportunidad de su vida al ser invitado a tocar en un club con un cuarteto junto a una destacada música, pero un infortunio lo envía al “Gran Más Allá”, lugar donde las almas parten de este mundo. Sin embargo, logra escapar hacia el “Gran Antes”, zona de preparación para las nuevas almas que aún no han sido habilitadas para llegar a la Tierra.

¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Somos capaces de descubrir esa chispa interior que nos haga sentir realizados, desarrollando nuestras capacidades? ¿Explotamos nuestro verdadero talento? En la misma línea de las dos cintas mencionadas anteriormente, Docter vuelve a responder preguntas existenciales, esta vez a través de un viaje por horizontes cósmicos, donde un hombre atraviesa los límites de la realidad para encontrarse con su alma, ese espíritu etéreo que, según la cinta, nos define desde nuestra concepción y le da sentido a nuestra existencia.

La cinta se desarrolla entre las calles de Nueva York y la cotidianidad de Joe, y este mundo habitado por Consejeros del Alma que ejercen como directores, definiendo la personalidad de pequeñas criaturas que anhelan convertirse en personas. Acá nos encontramos con zonas conectadas, como una escalera hacia el más allá o un espacio muerto donde habitan las almas perdidas, al cual es posible acceder mediante el trance o la conexión absoluta con nuestro mundo interior.

La creatividad del equipo de Pixar roza la excelencia con este nuevo universo repleto de metáforas transpersonales, explorando conceptos como las experiencias humanas, la felicidad espiritual y el sentido último de la vida, con una animación virtuosa, capaz de crear lo inimaginable, llevando a la pantalla elementos tan abstractos como el espacio ultraterrenal, el alma o estos “definidores de conductas” llamados Consejeros del Alma, dibujos en 2D diseñados con tan sólo una línea continua, definiendo así su adimensionalidad.

Luego, el relato se apoya en el valor de la música como elemento artístico conector entre Joe y el mundo del cual no quiere partir; y entre Joe y 22 (Tina Fey), un alma rebelde incapaz de hallar su propósito. Son estos dos personajes, uno que no quiere partir y otro que no quiere llegar, quienes dan sentido a ‘Soul’, en donde también encontramos una serie de corrientes filosóficas que van dando forma al desarrollo de un guión que, si bien apuesta –como siempre- por la comedia y la emotividad con gran acierto, también deja ciertas dudas razonables sobre algunas temáticas que pueden entrar en conflicto con definiciones que tengamos como espectador, como la formación de nuestro carácter o la liviandad con la que se abordan aspectos sobre la salud mental, por mencionar algunas. También se extraña un buen tema central para la cinta, que al emplear elementos musicales, era algo totalmente esperable; y llama la atención además la dicotomía argumental que se produce con ‘Intensamente’, respecto a la construcción de la identidad humana.

A pesar de ello, ‘Soul’ es otro gran triunfo de Disney Pixar, una película completamente familiar, pero pensada para una reflexión madura, que toca tópicos como la amistad, la perseverancia, el autodesarrollo y el valor de la vida, que sabe tocar las teclas a partir de un universo inmaterial llevado al papel con absoluta genialidad.