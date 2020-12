Crítica de cine: ‘Sound of Metal’ (2019), el dolor del silencio

Por Wladimyr Valdivia Westphal.

Presentada en un par de festivales a fines de 2019 y recientemente estrenada en la plataforma de Amazon Prime, ‘Sound of Metal’ es el primer largometraje de Dariud Marder, quien ejerce también de guionista junto a su hermano Abraham, una producción independiente belga estadounidense que cuenta la historia de Ruben (Riz Ahmed), baterista de un dúo de rock que conforma junto con su novia Lou (Olivia Cooke), el que repentinamente pierde el sentido de la audición.

Si ninguna duda, estamos frente a uno de los mejores debuts de un director este año, con una cinta que, sostenida principalmente en el trabajo interpretativo de sus personajes principales, su guión y el apartado técnico de sonido, consigue profundizar en la discapacidad auditiva, el proceso de superación y todo lo que esto puede llegar a implicar.

Ruben vive de la música, autogestiona sus tours, recorre las ciudades en su caravana junto a Lou y tienen relativo éxito, hasta que, sin explicación alguna, pierde su audición casi en su totalidad, quedando atrapado entre la confusión y la frustración, viéndose obligado a tomar medidas drásticas que amenazan con cambiar su vida para siempre. Es en el desarrollo de su aceptación y el trastorno adaptativo en el que el texto de Marder se enfoca, insertándonos junto a Ruben en un mundo silente, abrumador y asfixiante, donde el sonido de la cinta juega un papel fundamental al ponernos en la piel del protagonista: constantemente pasamos de escuchar el sonido regular de las acciones para luego oír como lo hace él, formando parte de este universo personal que agobia, que construye una soledad devastadora interna, que da origen a un mundo nuevo para el que nadie puede estar preparado.

La película no ofrece concesión alguna al espectador, no nos manipula ni intenta golpearnos con el melodrama o los tópicos propios del género; simplemente nos traslada al corazón y mente de Ruben y el duro proceso, primero de aceptarse, luego de enfrentarlo y finalmente poder volver a tomar el control de su vida, siendo este camino el verdadero sentido de la experiencia a la que el director nos invita, camino en el que personas desinteresadas como el líder de una casa de retiro para personas con sordera o niños sin audición capaces de ver la vida con otros ojos, le entregan más de una lección, le enseñan el valor de pequeños actos, la futilidad de ciertas metas y objetivos.

Si bien Riz Ahmed ya había demostrado su talento en cintas como ‘Nightcrawler’ (2014) o la tremenda miniserie ‘The Night Of’ (2016), es acá donde consolida su filmografía, con un rol completamente entregado a su personaje, lleno de carisma y naturalidad, expresando con absoluto control el manejo de sus expresiones, llevándonos de la emoción a la angustia con extrema facilidad, envolviéndonos en esta desesperación. Olivia Cooke (‘Me and Earl and the Dying Girl’) también está a la altura de una cinta que exigía este soporte para Ruben, una razón por la cual no decaer, interpretando a Lou, adicta a la heroína, compañera inagotable, en un trabajo sólido de emociones contenidas.

No debería llamar la atención si el próximo año la cinta se hace acreedora de un par de nominaciones actorales y técnicas entre los grandes premios. ‘Sound of Metal’ es un drama intimista con una interesante propuesta narrativa, con una dirección que hace excelente uso del silencio como parte de su lenguaje y con un Ahmed en estado de gracia. A poner ojo a Dariud Marder.