El Arquitectura Film Festival Chile cierra este viernes convocatoria a competencia nacional

En su ya 5ªversión, denominada “CIUDADES FUTURAS ¿y después de la crisis qué?” esta idea aparece aún con más fuerza considerando los potentes sucesos ocurridos en nuestras urbes durante el último año.

Desde octubre de 2019 hasta hoy nuestras vidas han estado en un permanente “estado de excepción”. Así, hemos pasado de calles desbordadas, repletas de gente marchando, a avenidas vacías que nos vuelcan a la intimidad de nuestras vivencias privadas. Esta radical experiencia nos obliga a preguntarnos si los cambios transformarán o no la arquitectura, la ciudad y la vida urbana del mañana. En este marco, invitamos a realizadores y realizadoras chilenas o residentes a participar en la competencia nacional “De la calle a la ventana: la ciudad del futuro”, con obras de ficción y no ficción que no excedan los 30 minutos, en las categorías «La Calle» (movilización),»La Ventana» (encierro) y «En progreso – Work in progress» (trabajos aún no terminados).

El jurado se anunciará el 1º de noviembre de 2020 y estará compuesto por figuras nacionales del cine, la arquitectura y la crítica.

Los cortometrajes ganadores serán seleccionados para ser exhibidos en otros festivales de cine y arquitectura del mundo que se realicen en el período 2022-2023. Los filmes deben haber sido realizados entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de agosto de2020. La recepción de obras audiovisuales se cierra el 25 de septiembre de 2020. La postulación es gratuita y se realiza a través del sitio www.arqfilmfest.cl donde se encuentran las bases de postulación y más antecedentes respecto a la competencia.

Arquitectura Film Festival Chile / ArqFilmFest

Nació el 2012 como el primer festival de cine y arquitectura de Chile y Latinoamérica. Con cuatro versiones a cuestas (2012, 2013, 2015 y 2018) se ha consolidado como un espacio relevante en el circuito cultural nacional y referente en el internacional. El evento ha ido construyendo nuevas audiencias y creando una plataforma de difusión de filmes vinculados al tema. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Línea de Arquitectura. Convocatoria 2020, del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio.

En esta 5ª versión, el público tendrá la oportunidad de disfrutar durante todo un mes de actividades en línea, asistiendo digitalmente a las proyecciones de filmes en muestra, en competencia, retrospectivas y otros. También se desarrollarán una serie de conversatorios y otras actividades que buscan congregar a la comunidad de personas interesadas en la vida en la ciudad.

