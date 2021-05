Errante Producciones estrena en plataformas cuatro clásicos documentales del cine chileno

Reencuéntrate con películas que viven por siempre, para reconocer mejor el presente. Esa es la invitación que ofrece la colección de documentales pertenecientes al catálogo de Errante Producciones que estarán disponibles por primera vez en diversas plataformas digitales en Latinoamérica, a contar del 12 de mayo. Relatos deliciosos, clásicos, producidos hace más de una década, y que vale la pena revisitar, ya que nos permiten atesorar esas miradas que en algún momento inspiraron a sus creadoras.

Son cuatro reconocidas y premiadas películas, realizadas por directoras mujeres: El salvavidas, el primer largometraje documental dirigido por Maite Alberdi, nominada al premio Oscar 2021 con su última obra; El gran circo pobre de Timoteo, segundo largometraje de Lorena Giachino; Genoveva, dirigido por Paola Castillo y La comunidad, dirigida por Isabel Miquel, quien ha desarrollado una extensa carrera en la televisión chilena.

“Se trata de una colección basada en documentales cuyas directoras observan la realidad desde una manera particular y significativa, que marcó y sigue marcando una huella hasta nuestros días. Hoy nos encontramos con la necesidad de revalorizarlas y reencontrarnos con la experiencia recorrida en una década”, explica Tana Gilbert, encargada del área de distribución de Errante.

Para Lorena Giachino “haber hecho la película El gran circo pobre de Timoteo sólo me trae buenos recuerdos. Hasta el día de hoy, nos ha regalado satisfacciones. El rodaje fue durísimo en términos físicos, porque fue siempre trabajar a la intemperie durante casi dos años o con mucho frío, o con mucho calor… pero gracias a la generosidad de un grupo de casi 70 personas entre artistas y trabajadores, pudimos establecer un pacto de confianza que nos permitió tener un rodaje muy amable con un equipo super entregado, donde convivimos con el circo de una manera extraordinaria. Es bien bonito que con el protagonista, René Valdés, el comediante, Timoteo, llegamos a un acuerdo muy interesante que tenía que ver con que, para que la película resultara, él dirigía su circo y yo dirigía el documental”.

Mientras que Maite Alberdi, quien ha realizado una brillante carrera desde el estreno de El salvavidas, recuerda sus motivaciones de aquel entonces: “Me parecía interesante retratar cómo somos los chilenos en un espacio donde todos nos vemos iguales, no hay jerarquías y la gente lleva su intimidad a la arena. Allí ejercen sus rituales cotidianos, por lo que se podía observar formas de vivir y relacionarse a puertas abiertas, sin ningún tapujo. En este espacio se revelan características específicas de nuestra idiosincrasia claramente sin puertas que separen, todos hablan sobre los otros, comentan vidas ajenas como si fueran propias”.

Para la directora Isabel Miquel, una de sus motivaciones para filmar La Comunidad, fue “explorar la relación de la fe y las opciones de una vida más en sintonía con la naturaleza, las creencias. En su tiempo, la película no tuvo un circuito tan amplio de difusión, por lo que ahora es una excelente ocasión para reencontrarse con ella”.

Por su parte, la directora Paola Castillo rememora lo que significó el rodaje de Genoveva: “Fue un rodaje hermoso, me permitió investigar y reflexionar sobre el mestizaje, partiendo en mi caso, de una historia familiar y de cómo no hemos reconocido nuestra ascendencia mapuche. También me permitió viajar por un territorio, reconectarme con mi familia y viajar con mi hija pequeña, porque el documental es también una carta de amor hacia ella para que reconozca también sus orígenes. Hoy es importante ver Genoveva porque nos sigue hablando de algo actual que tiene que ver con la importancia de reconocer nuestra identidad, nuestra historia y también acoger la diversidad que somos”.

“Estas películas tienen una diversidad temática de la que hoy se conversa mucho al respecto; todas tienen una mirada social particular que interesa en el presente a las audiencias y que puede ser llevada a la discusión. Por ejemplo, la religión o las creencias en La comunidad; los prejuicios con el mundo indígena en Genoveva, el mundo interior de una comunidad artística LGBTIQ+ en El gran circo pobre de Timoteo y el comportamiento en sociedad con El salvavidas”, indica Tana Gilbert.

Errante Producciones se dedica desde hace más de 15 años a la gestión, desarrollo y realización de cine y televisión. Es una de las productoras más importantes de Cine Documental a nivel latinoamericano, que promueve el desarrollo de documentales donde se exprese el sello y personalidad del/a autor/a. Sus documentales han sido seleccionados y reconocidos en los festivales más importantes de cine a nivel mundial , y distribuidos en Chile, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Portugal, México, Suiza, Uruguay, Brasil, España, Argentina, Colombia, entre otros territorios.

La distribución de estos documentales cuenta con el apoyo de CORFO, y podrán encontrarse en Vimeo, Google Play, Itunes, Cinépolis Klic, Total Play, entre otras plataformas.

Redes sociales:

Instagram: @Erranteproducciones

FB: @ErranteProducciones

Twitter: @erranteprod

Sitio web: http://errante.cl/

Las plataformas disponibles para ver las películas son:

Itunes

Google play

Youtube

Cinepolis Klick (Perú, Colombia, Chile, México)

Total Play (sólo en México)

Izzy (sólo en México)

Amazon tvod (sólo Estados Unidos y México)

Vimeo

Exclusivas para Brasil:

NET Now

Sky

Vivo

El gran circo pobre de Timoteo

Sinopsis: El comediante Timoteo lidera un popular circo de transformistas que recorre Chile hace más de 40 años. Hoy, su edad y estado de salud lo mantienen en la incertidumbre sobre la continuidad del espectáculo. Pequeños episodios y conflictos cotidianos van movilizando la vida del comediante, mientras se debate entre la negación de un posible fin y la necesidad concreta de proyectar su circo.

Premios: Premio del Público, FicViña 2013, Chile; Mención Honrosa del Jurado de Largometraje Latinoamericano, FicViña 2013, Chile; Mejor Documental, Santo Domingo Outfest 2013, República Dominicana; Mención Especial del Jurado, FECIR 2014; Premio del Público, FemCine 2014, Chile; Premio del público Competencia Nacional Fidocs 2014; Mejor Dirección, FECICH 2014, Premio Especial del Jurado, FECICH 2014, Mención Especial del Jurado, FEDOCHI 2014, Mejor largometraje documental FECICA 2015; Mejor Documental Círculo de Críticos de Arte de Chile.

El Salvavidas

Sinopsis: Mauricio, el salvavidas, cree que el mejor en su oficio es aquél que nunca se mete al agua, porque aplica medidas preventivas para evitar que los bañistas se ahoguen. El problema es que los que vienen a la playa en verano quieren olvidar que durante el año alguien les dice lo que tienen que hacer. Nadie quiere hacer lo que se le dice y él no quiere arriesgar su vida por ellos.

Premios: FicValdivia 2011, Premio del Público Largometraje Internacional y Premio VTR; Festival de Guadalajara 2012, Mención Especial del Jurado; Antofadocs 2012, Mención Especial del Jurado Fedoc 2012; Mejor Documental, Rencontres de Toulouse 2012, Premio TLT, Cinéma Tropical 2013, Mejor Documental, DocsBarcelona 2013, Premio Nuevo Talento, Premio Altazor 2013, Mejor Dirección Documental.

Genoveva

Sinopsis: «Genoveva» orquesta una historia que une los recuerdos familiares y la discriminación hacia las personas indígenas. Una fotografía de una bisabuela mapuche que nadie conoce es el punto de partida de este ensayo documental. A través del análisis de esa imagen, conversaciones con miembros de la familia, un viaje a las ciudades del sur de Chile, y una actriz que pone escena la foto, vemos el prejuicio existente contra los pueblos indígenas. Es una historia sobre cómo la imagen crea la realidad y la importancia de reconocer nuestra identidad mestiza.

Premios: Mención Especial del Jurado SANFIC , Chile , Mención Especial del Jurado Competencia Cine Chileno SANFIC 2014, Mejor Documental en Pintacanes 2015, Mención Especial del Jurado, Tres Fronteras 2015, Paraguay.

La comunidad

Sinopsis: En una parcela cordillerana un grupo de chilenos toma una opción radical: dejar sus acomodadas existencias para aislarse en el campo y practicar una intensa vida cristiana. Pero se transforman en una «peligrosa secta” a ojos de la sociedad, cuando uno de sus miembros muere en extrañas circunstancias. Desde entonces, un duro proceso judicial pone en jaque su destino como colectivo. Una historia sobre la fe, los prejuicios sociales y los difusos límites entre la normalidad y la locura.