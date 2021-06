Festival FRONTERA SUR tendrá cuarta versión con programación online disponible para Latinoamérica y la primera retrospectiva en Chile a Věra Chytilová

Una nueva edición de FRONTERA SUR, Festival Internacional de Cine de No Ficción se desarrollará de manera online del 1 al 14 de julio. La iniciativa es producida por 3 Tigres Films y Forma colectiva, y financiada por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, convocatoria 2020.

FRONTERA SUR se realizará a través de su web www.fronterasurfestival.com en alianza con las plataformas digitales internacionales Festival Scope y SHIFT72. Esto permitirá que la programación pueda ser visionada en todo el país y más de un 80% estará disponible también para Latinoamérica con acceso liberado.

Programación 2021

FRONTERA SUR contará con una cuidada selección de películas pertenecientes al género de la no ficción, obras que renuevan las posibilidades expresivas del cine, tensionan los discursos hegemónicos, generan resistencia a la comodidad y promueven el pensamiento crítico.

Al igual que en sus versiones anteriores FRONTERA SUR tendrá un carácter no competitivo, y contará con 107 películas de 32 países distribuídas en tres secciones oficiales y de las cuales 70 harán su estreno en Chile: Internacional (NO RECONCILIADOS), Latinoamericana (TIERRA EN TRANCE) y Nacional (COMO ME DA LA GANA). Además contempla secciones paralelas como Sesiones Especiales, Focos a Directores/as de reconocida trayectoria, Iluminaciones, Foco Ficciones Fronterizas y Foco País Cuba.

Inaugurarán esta nueva edición, las películas LUZ NOS TRÓPICOS (2020) de la directora colombiano-brasileña Paula Gaitán y THE WHOLE SHEBANG (2020) del estadounidense Ken Jacobs; en tanto, cerrarán esta edición HER SOCIALIST SMILE (2020, Estados Unidos) de John Gianvito y LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS (2020, Suiza) de Jean-Marie Straub. Todas estas obras se presentarán por primera vez en territorio nacional, una oportunidad única para verlas este año.

Los focos dedicados a directores(as), presentarán el trabajo de tres mujeres, incluida la primera retrospectiva en Chile a Věra Chytilová, considerada una de las cineastas más innovadoras y radicales de la Nueva Ola del cine checo de los 60 y de quien el evento exhibirá 6 películas que abarcan un período de 20 años. Entre ellas, Sedmikrásky (Las margaritas, 1966), su película más representativa, una obra dadaísta, surrealista y feminista que le aseguró un lugar en la historia del cine. Todas sus obras estarán disponibles para toda Latinoamérica (excepto Brasil) con acceso liberado.

La segunda cineasta, y que también contará con su primera retrospectiva en Chile, es la artista plástica, fotógrafa y poeta colombiano-brasileña Paula Gaitán, quien ha dirigido decenas de largometrajes, videos, series de televisión e instalaciones. Durante FRONTERA SUR se presentarán 9 de sus obras, entre ellas Diário de Sintra (2008); Exilados do Vulcão (2013); Sutis Interferências (2016); y la monumental Luz nos Trópicos (2020) las que estarán disponibles para toda Latinoamérica (excepto Colombia).

En tanto, la chilena Claudia Aravena, artista visual y realizadora, protagonizará el tercer foco con 10 de sus obras, producidas en Chile, Francia y Alemania entre 1992 y 2012, entre las que destaca 11 DE SEPTIEMBRE, que recibió el Premio del Festival en Oberhausen International Short Film Festival, Alemania 2002; y LUGAR COMÚN/COMMON PLACE realizada junto al artista audiovisual Guillermo Cifuentes.

El cuarto foco estará dedicado a la obra del cineasta estadounidense John Gianvito y comprende 7 películas correspondientes a sus últimos 20 años de carrera, entre las que se encuentran PROFIT MOTIVE AND THE WHISPERING WIND (2007) reconocida en 2010 por la revista Time Out (Nueva York) como uno de los 50 mejores documentales de todos los tiempos y el díptico de 9 horas POR EJEMPLO, LAS FILIPINAS, que comprende VAPOR TRAIL (CLARK) (2010) y WAKE (SUBIC) (2015), citado como una de las diez películas más relevantes del 2015 en Artforum y Senses of Cinema.

La sección Iluminaciones exhibirá 10 obras ubicadas entre las más destacadas del último tiempo y que corresponden a los nuevos trabajos de cineastas consagradas/os, que llegarán a FRONTERA SUR luego de haber realizado un amplio recorrido por festivales alrededor del mundo, como: DAYS (2020, Taiwan) de Tsai Ming Lian; OÙ EN ÊTES-VOUS, TERESA VILLAVERDE? (2019, Portugal) de Teresa Villaverde; MAGGIE’S FARM (2020, USA) de James Benning; UN MONDE FLOTTANT (2021, Francia – Japón) de Jean-Claude Rousseau; THE FIRST BRIDGE (2020, Letonia) de Laila Pakalnina, entre otras.

Una nueva sección que se presentará en FS_4 es IMPRESIONES, que reunirá un conjunto de obras producidas en los últimos años, cuyas propuestas están atravesadas por la experimentación y la potencia del gesto cinematográfico para capturar la realidad a través de las imágenes y sonidos. Entre ellas hay producciones de Japón, España, Bolivia, Canadá, Perú, Argentina y Chile.

El Foco Ficciones Fronterizas, incluye una serie de películas híbridas que surgen desde la ficción y atraviesan la realidad y está compuesto por 6 películas entre las que se incluye LOS CONDUCTOS (Francia, Colombia, Brasil, 2020) de Camilo Restrepo y PAN Y GENTE (Brasil, 2020) de Renan Rovida, ambas serán estrenos en Chile.

El país invitado de este año es Cuba, cuya muestra lleva por título Imágenes a contrapelo: una muestra de cine cubano del siglo XXI y fue curada por la historiadora del arte, Isdanny Morales. Esta considera la exhibición de 6 películas producidas por cineastas cubanos(as) durante los últimos 10 años que representan y generan un ejercicio de contrapoder.

Como es habitual, además de la muestra se realizarán los espacios de conversación, reflexión e intercambio de ideas denominados DIÁLOGOS FS y COMPARTIR EL CINE que contarán con la participación de destacados cineastas, curadores, docentes y críticos/as como Paula Gaitán (Colombia, Brasil), Jean-Claude Rousseau (Francia), John Gianvito (Estados Unidos), Claudia Aravena (Chile), Pablo Alvarez-Mesa (Colombia), Natalia Garayalde (Argentina) y Juan Manuel Sepúlveda (México), entre otros/as. Además del SEMINARIO “Otra historia del Tercer Cine: descolonización e invención de formas en el cine latinoamericano” a cargo del crítico de cine, curador y docente brasileño Víctor Guimarães.

Todas las actividades de FRONTERA SUR tendrán acceso liberado, tanto las películas a las que se podrá acceder a través de la web del festival www.fronterasurfestival.com, como a las charlas y conversatorios por medio de Facebook Live y YouTube. Las fechas y horarios se anunciarán prontamente.

