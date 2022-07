Festival Internacional de Cine de Rengo 2022 presenta muestra especial del cineasta chileno Ignacio Agüero

En este mes de julio, continúan las actividades del 18º Festival Internacional de Cine de Rengo 2022. En esta oportunidad, el director del festival, Guillermo Pérez, señaló que el objetivo es seguir ampliando el público del certamen, por lo que poco a poco se han seguido realizando actividades relacionadas con la promoción y difusión del cine en sus distintas variantes.

El “18º Festival Internacional de Cine de Rengo 2022”, es organizado por la Agrupación Socio Cultural PaDanza, con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Rengo y otras entidades colaboradoras, y el co-financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2022, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En este marco, a principios de este año, se inauguró una nueva plataforma online, para ver películas desde Rengo para todo Chile y el mundo, que lleva por nombre Fecir Play. Ya se han mostrado películas de realizadores principalmente chilenos, entre ellos, una trilogía de Patricio Guzmán, películas de José Luis Sepúlveda y Carolina Adriazola, partiendo con el documental “Mal Vecino”, de Ricardo Jara Herrera.

Ahora, en este mes de julio, se presentará una muestra especial del gran cineasta chileno, Ignacio Agüero, quien ha tenido una larga carrera en el cine nacional y ha sido una gran influencia para muchos cineastas contemporáneos, manteniendo su cine activo realizando películas. De esta forma, esta vez, se presentarán sus últimos tres largometrajes de documental, que estarán disponibles desde el 22 de julio hasta el próximo 7 de agosto, de forma gratuita, con tickets limitados, en www.fecir.cl.

Sinopsis de las películas

“El Otro Día” / Las historias del mundo interior de una casa en Santiago de Chile se interrumpen cuando desconocidos tocan el timbre en la puerta y de este modo entran en la película. Mejor documental iberoamericano, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, 2013.

“Como me dé la gana II” / «Como me da la gana II» es una secuela de «Como me da la gana», un documental que Ignacio Agüero hizo hace 30 años en el que interrumpía los rodajes de quienes estaban haciendo películas para preguntarles qué sentido tenía filmar bajo la dictadura de Pinochet.

“Nunca subí el Provincia” / Muestra la relación de un cineasta con la esquina de su casa donde un nuevo edificio ha cambiado la vida del barrio y además ha interrumpido la visión que él tenía del cerro Provincia y de la Cordillera de los Andes.