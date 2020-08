Festival “Intimidades Extraordinarias” conecta a creadores de ocho países en cartelera en línea con espectáculos de teatro, danza y música

El encuentro impulsado por el Corredor Latinoamericano de Teatro, será del 3 al 6 de septiembre, a través del sitio web de Matucana 100 (m100.cl), convocando a artistas de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, México, Panamá y España.

“La Tortuga”, de Argentina; “El derecho a la ternura”, de El Salvador; “Cachorro de León” (Casi todo sobre mi padre), de México y “Lágrimas, Celos y Dudas”, de Chile son algunos de los espectáculos programados. Además, ofrecerán conversatorios y talleres de formación, a cargo de destacados creadores.

“Intimidades Extraordinarias” es el nombre del primer festival de artes escénicas en línea, que organiza el Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT); plataforma internacional para el fomento y el intercambio permanente de diversas manifestaciones artísticas escénicas de América Latina y del mundo, a través del diseño, producción y ejecución de distintos proyectos colaborativos.

El encuentro virtual se efectuará del 3 al 6 de septiembre, a través del sitio web del centro cultural chileno, Matucana 100, (www.m100.cl),y reunirá a artistas de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, México, Panamá y España, con espectáculos de teatro, danza y música, además de talleres de formación y conversatorios. Todas las actividades se llevarán a cabo en formato on line.

Manuel Ortíz, director y gestor chileno, fundador del CLT y co-director del Festival, radicado en Nueva York, explica que la idea nace de la articulación del equipo de trabajo, cuyas intenciones comunes apuntan a contribuir en la activación de la escena cultural, en medio de tiempos complejos para los artistas de la región.

“Decidimos escuchar, poner atención a esa necesidad de muchos de encontrarse. Mientras las salas no se abran, sabemos que el teatro sigue vivo y aunque el edificio teatro este cerrado, otros escenarios se han abierto en nuestras casas, y ahí, en privado pero siempre frente al público, los teatristas latinos comparten sus intimidades extraordinarias y nosotros decidimos crear este festival para compartirlas”, explica Ortíz.

En tanto, Francesca Ceccotti, productora de artes escénicas del CLT y también co-directora del Festival “Intimidades Extraordinarias”, describe esta experiencia como“un sueño entre la noche y el día”, argumentando que esta instancia busca “generar un espacio amable de encuentro, volver a tejer nuestra red de amores, juntar, anudar y volver a estrechar cercanías en un lugar suspendido como el virtual, pero al fin y al cabo «lugar”.

Programación internacional y multidisciplinaria

“Hemos diseñado una programación que apunta principalmente a experiencias en vivo, permitiéndonos la apertura para visitar otro tipo de formatos, buscando compartir un pequeño panorama de las experiencias teatrales más interesantes que se están dando en las pantallas latinas”, comenta Manuel Ortíz, a la hora de referirse al espíritu de la programación de esta primera edición del festival. A lo cual, Francesca Ceccotti suma: “esta idea que construimos con Manuel, y que sacamos adelante con el equipo del CLT, es como nuestra isla feliz y la queremos compartir”.

Desde otra perspectiva, Marcelo Allasino director de la obra argentina, “La Tortuga”, que forma parte de la programación de “Intimidades Extraordinarias”, reflexionó sobre el valor de un encuentro como este en la virtualidad: “La creación y el arte son formas de estar en el tiempo, así que compartir ese tiempo a través de la virtualidad de las pantallas, con nuestra propuesta en vivo, es un hecho absolutamente conmovedor en este contexto de imposibilidad de encuentro social, así que con” La Tortuga” estamos muy felices de participar en este festival”, concluyó.

Los espectáculos que darán vida a“Intimidades Extraordinarias” son:

Viernes 4 de septiembre:

Obra de Teatro

”LA TORTUGA” (Argentina), de Marcelo Allasino.

21:00 – 22:00

Valor $2.000 $4.000 y $6.000 PAGA LO QUE PUEDA

Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser operada de un tumor en la matriz. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces, y que vive en el exterior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que -a fuerza de no haber sido superado- insiste en hacerse presente.

Sábado 5 de septiembre:

Obras de danza

EL DERECHO A LA TERNURA (El Salvador)

FORMAS DE ESTAR SIENDO (Chile)

Valor único $4.000 PARA VER AMBAS OBRAS

EL DERECHO A LA TERNURA (El Salvador), de Roberto Cardona.

17:00 – 17:20

Mi nombre es Roberto y para esta historia pudiera nombrarme Carlos, Armando, Guillermo o Alejandro, como los niños de mi tiempo. Nací en 1990, al final de la guerra civil de mi país y quiero compartir cuatro momentos que marcaron mi infancia, como cuatro puntos cardinales que orientaron mi vida. Hoy por hoy, será recreada sobre técnicas multidisciplinarias, donde palabra, cuerpo y espacio dialoguen con el lenguaje audiovisual y virtual para construir metáforas sobre el amor y el cariño entre los hombres de mi tiempo.

FORMAS DE ESTAR SIENDO (Chile), de Pablo Zamorano.

17:30- 18:00

¿Qué tipo de movimientos constituyen un determinado código de danza? ¿Es la danza un lenguaje? ¿Qué diferencias/similitudes/paralelismos pueden o no existir entre mover y hablar?,¿Qué modalidad del pensamiento es la danza?

Obra de Teatro

“CACHORRO DE LEÓN (CASI TODO SOBRE MI PADRE)” (México) de Conchi León.

21:00 – 22:00

Valor $2.000 $4.000 y $6.000 PAGA LO QUE PUEDA

«Cachorro de León» es un monólogo que escribí desde la mirada de una niña de cuatro años que no entiende por qué en su casa las cosas siempre acaban en lugares opuestos: “La limonada en el piso, la televisión a la calle, los santos y las veladoras en cualquier lugar; incluso en nuestra cabeza o en la de mamá. Aunque hay que decir que a nosotras nunca nos golpeó, él siempre iba por mamá, pero de alguna manera, cada vez que asentaba su puño sobre ella, éste hacía un eco muy fuerte dentro de nosotras.

Domingo 6 de septiembre

Obra de Teatro familiar

RADIO LUCILA: TRAS LA HUELLA DE GABRIELA MISTRAL (Chile), de Teatro de Ocasión.

16:00 – 16:40

Valor $2.000 $4.000 y $6.000 PAGA LO QUE PUEDA

Dos admiradores tras la huella de Gabriela, esperan encontrarla para acompañar sus pasos y recorrer sus caminos. Con música, juego y poesía darán vida a su tránsito por el mundo, para descubrir y compartir el sorprendente universo interno de esta inabarcable y trascendente mujer.

Gabriela vuela… Mistral es un viento.

Obra de Teatro

“LA COMPAÑERA” (Chile), de Carla Romero (Trabajo en proceso).

19:00 – 20:00

Valor $2.000 $4.000 y $6.000 PAGA LO QUE PUEDA

Dos niñas deben disertar en la escuela sobre un héroe de la patria. Una de ellas decide hacerlo sobre su madre: Cecilia Magni, la Comandante Tamara, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Lo familiar y lo íntimo se mezcla con la historia oficial. ¿Qué hacer con lo personal? ¿Qué historia queremos escuchar? ¿Quién es el otro? Está por sonar la campana y el tiempo se acaba para alcanzar el ideal.

Música/Teatro

LÁGRIMAS, CELOS Y DUDAS (Chile), de Marcela Salinas, Manuela Oyarzún y María Paz Grandjean.

21:00 – 22:00

Valor $2.000 $4.000 y $6.000 PAGA LO QUE PUEDA

Lágrimas Celos y Dudas se presentará en tu pantalla tele comunicante en un concierto íntimo, sencillo y breve y de gran intensidad melodramática consanguínea política y sentimental actual. El concierto de Lágrimas, Celos y Dudas sabrá envolverte con sus temas clásicos de siempre y también con sorpresas sonoras emocionales destellantes re creadas por el gran Maestro Marcello Música Martínez. Lágrimas, Celos y Dudas sorprenderá al compartir con la audiencia teleconectada sus experiencias de confinamiento y sus aprendizajes psicodramáticos sociofísicos medioambientales de esta nueva era, la era color morada y pañoleta verde.

Reseña Curricular: La agrupación se conforma en el año 2008 . Lágrimas, es interpretada por Marcela Salinas; Celos por Manuela Oyarzún y Dudas por María Paz Grandjean. Estos tres personajes ficcionan y encarnan tres grandes divas de la canción romántica de la época de Latinoamérica. Lágrimas, Celos y Dudas se instala hoy como una de las performances musicales teatrales más atractivas en materia de espectáculos en nuestro medio.

Espacios de formación y diálogo: conversatorios y talleres

Los conversatorios que se llevarán a cabo son:

Jueves 3 de septiembre

POSTALES DEL ENCIERRO

17:00 – 18:00 hrs

Actividad gratuita, formulario de inscripción en sitio web M100.cl

Cuatro diseñadores teatrales se reúnen a conversar e intercambiar prácticas y experiencias de creación en el contexto de esta pandemia; enfrentando las preguntas claves y desafíos que surgen de este momento. ¿Cómo se construye la visualidad desde el encierro? ¿Puesta en escena o Puesta en pantalla? ¿Cuáles son los imaginarios de esta era de peste y revolución?

Invitades: Los Contadores Auditores (Chile), Cristiano Diniz (Brasil), Ana Campusano (Chile), Consuelo Barrera (Chile-España).

Viernes 4 de septiembre

¿CÓMO CRUZAR LAS FRONTERAS SIN SALIR DE CASA?

16:00 – 17:00 hrs

Actividad gratuita, formulario de inscripción en sitio web M100.cl

Los festivales son uno de los espacios más relevantes de circulación del arte escénico donde se encuentran anualmente decenas de miles de artistas entre sí y con el público, por lo mismo en este contexto de cuarentena los festivales se han visto en la obligación de replantearse. ¿Cómo ponemos en circulación el arte escénico en medio de una pandemia? ¿Qué fronteras se han abierto en este encierro? ¿Cómo funcionarán los festivales cuando podamos salir de casa? Son algunas de las preguntas que pondremos sobre la mesa en esta conversación con 4 festivales internacionales.

Invitades: William Ruiz (Cuba/USA), Mauro Molina (Argentina/España), Ximena Eleta de Sierra (Panamá), Hugo Navarro (Chile).

Los conversatorios son gratuitosy el formulario de inscripción estará disponible en www.m100.cl.

Los talleres que ofrecerán son “Habitación abierta. Dramaturgias de la escucha”, a cargo de la teatróloga y dramaturgista, Yohayna Hernández (Cuba) y “Topoficciones”, una invitación a pensar el paisaje como un teatro, con el director de escena Aristeo Mora (México).



La descripción detallada de cada uno de los talleres y el formulario de inscripción ya están disponibles en sitio web del CLT

https://www.corredorlatinoamericanodeteatro.com/intimidadesextraordinariastalleres

Cada taller tiene un valor $5.000 (peso chileno).