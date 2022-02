Ficwallmapu presenta ciclo de entrevistas a personas mayores mapuche previo a su 7ma versión

Los protagonistas, Sofía Painequeo, Erwin Quintupil, Ana Epulef y Vicente Mariqueo, son parte de este ciclo de entrevistas que Ficwallmapu ha preparado como antesala a su 7ma versión que, durante marzo de este año, tendrá a las personas mayores de las comunidades como su eje temático.

A través de las conversaciones se logra un recorrido por la vida mapuche, los oficios que han cultivado a lo largo de los años y su significativa relación con el territorio. “Mi dedicación es a la cocina, pero la verdad es que yo me dedico a la vida”, cuenta Ana Epulef Panguilef, desde las montañas de Curarrehue, mientras invita a conocer su vínculo con la tierra que la ha llevado a impulsar los mercados locales, la elaboración de comidas con productos de la región y a ser parte de la red de organizaciones y comunidades mapuche comprometidos con la defensa y el cuidado del territorio. “Me preocupa que haya vida, para cocinar, de todo: agua, tierra, plantas, lawen (remedios), bosques, piedras, todo tiene que ver con el alimento, para que haya buen alimento”, agrega.

Por su parte, el dirigente mapuche y defensor de derechos humanos de los pueblos originarios, Vicente Mariqueo, recuerda los primeros años en su comunidad. “Era difícil la vida de niño, y en esos tiempos se distinguía muy bien el extraño, winka, andan winkas ahí, se les tenía un poquito de respeto, de miedo, porque un poco antes no más nos vinieron a quitar la tierra, se adentraban a lugares poblados y era muy visible el extraño”, cuenta.

Desde otro lugar del territorio, por Nueva Imperial, Erwin Quintupil, Ngürekafe (dibujante en telar mapuche) y escritor, dice “ser viejo es hermoso (…) ahora puedo disfrutar el witran de otras maneras, puedo escribir otras cosas, siento que puedo aportar de verdad”.

Jeannette Paillan, directora del festival, dice que la invitación es a escuchar y dialogar estas miradas de los más antiguos, para que traspasen lo online y lleguen a nuestros propios espacios. “El koyantun kimun es un espacio de intercambio de saberes que se daba tradicionalmente y desde Ficwallmapu hemos hecho este ejercicio de conversación con estas cuatro miradas, estas cuatro voces para recuperar una parte de nuestra memoria, a la que no siempre tenemos acceso”, asegura.

Poner el eje en las personas mayores es una invitación a adentrarnos en un paradigma de reconocimiento, valoración y respeto, acorde al territorio que habitamos. Así lo explica Sofía Painiqueo, Kimche (persona sabia) y artista mapuche, sobre cómo debiera ser la relación con el entorno. “Entonces, tú no puedes llegar e ir a buscar así greda (…) tú tienes que llevar unos regalitos que pueden ser huesitos de ave, harina tostada, muday y tú vas y dices permiso, en mapudungun, haces un pequeño guillan mawun y dice yo vengo porque necesito rag (greda) para hacer unos cantaritos, para hacer rali (plato), metawe, y quiero que me permita sacar y después dice gracias que me dieron, se pone a hacer y le quedan bonitos”.

7mo Ficwallmapu: Cine indígena presencial y en línea

Mas de 60 películas de 35 pueblos originarios serán parte de la nueva edición del Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu, a realizarse desde el 15 al 19 de marzo de manera presencial en Temuco y en línea para el todo mundo conectado a través de www.ficwallmapu.cl. El lema de la nueva edición Wiñokintuaiñ folilkeche mew ñi ad mogen / mirar nuestras raíces para encontrar nuestra existencia, está dedicado a las personas mayores de las primeras naciones.