FIDOCS celebra 25 años con funciones presenciales y esta es la cartelera en Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Centro Arte Alameda nuevamente es sede del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. Este 2021 se realizará entre los días 1 y 7 de diciembre con proyecciones presenciales tanto en Centro Arte Alameda – Sala CEINA, como en Cine Arte Normandie y el CCC Centro de Cine y Creación, además de exhibiciones online para todo Chile a través de la plataforma web Teatroamil.tv.

Las entradas –cuyos precios son $1500 (estudiantes) y $3000 (general)– están disponibles a partir de hoy en https://www.passline.com/sitio/fidocs

25º FIDOCS, es organizado por la Corporación Cultural Documental CULDOC; cuenta con el apoyo del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; la Embajada de Francia – Instituto Francés; Embajada de Italia – Instituto Italiano de Cultura Santiago; Sala K; CEINA; CCC; Centro Arte Alameda; Cine Normandie; Market Chile; Teatroamil.tv; Ccdoc; Sonamos y Xiaomi.

FIDOCS en Centro Arte Alameda – Sala Ceina

MIÉRCOLES 1 de DICIEMBRE

Competencia de Cortos Emergentes

-Susurros del Hormigón (2021) de Matías Rojas Ruz. Chile. 12 min.

16:00hrs

-Querida Silvia (2021) de José de la Maza. Chile. 25 min

16:00hrs

-Mundo (2021) de Ana Edwards. Chile. 19 min.

16:00hrs

Así Aprendí a Leer (2021) de Mati Araos Rojas. Chile. 3 min.

16:00hrs

Competencia Internacional

-Esquí (2021) de Manque la Banca. Argentina. 74 min.

18:15hrs

Panorama Internacional

-Il Buco (2021) de Michelangelo Frammartino. Italia. 93 min.

20:30hrs

JUEVES 2 de DICIEMBRE

Competencia de Cortos Emergentes

-Los Caídos (2021) de Felipe Salvador Huenchuñir. Chile. 12 min.

Jueves 1/12 – 16:30hrs

-La Siesta del Carnero (2020) de Valeria Hofmann. Chile. 18 min.

Jueves 1/12 – 16:30hrs

-Estudio para una Crucifixión (2021) de Nicolás Gorriateguy. Chile. 10 min.

Jueves 1/12 – 16:30hrs

-Deformatorio (2020) de Diandra Olivares y Bastián Maluenda. Chile. 11 min.

Jueves 1/12 – 16:30hrs

-Acuario (2021) de Ricardo L. Norambuena. Chile. 19 min.

Jueves 1/12 – 16:30hrs

Competencia Internacional

-Holgut (2021) de Liesbeth de Ceulaer. Bélgica. 75 min.

19:00hrs

Panorama Internacional

-Flee (2021) de Jonas Poher Rasmussen. Dinamarca. 86 min.

21:00hrs

VIERNES 3 de DICIEMBRE

Competencia Internacional

-No Taxi do Jack (2021) de Susana Nobre. Portugal. 70 min.

19:00hrs

SÁBADO 4 de DICIEMBRE

Competencia Internacional

Kevin (2021) de Joana Oliveira. Brasil. 80 min

16:15hrs

El Gran Movimiento (2021) de Kiro Russo. Bolivia. 85 min.

18:00hrs

Panorama Internacional

-Diários de Otsóga (2021) de Maureen Fazendeiro y Miguel Gomes. Portugal. 102 min.

20:00hrs

DOMINGO 5 de DICIEMBRE

Competencia Internacional

-Un Usage de la Mer (2021) de Fabrizio Polpettini. Francia. 52 min.

18:15hrs

-I Comete – A Corsigan Summer (2021) de Pascal Tagnati. Francia. 127 min.

20:15hrs

LUNES 6 de DICIEMBRE

Competencia Internacional

-Zinder (2021) de Aicha Macky. Níger. 82 min.

19:00hrs

MARTES 7 de DICIEMBRE

Panorama Internacional

-The Year of Everlasting Storm (2021) de Jafar Panahi, Anthony Chen, Malik Vitthal, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, David Lowery, Apichatpong Weerasethakul. (115 min)

Martes 7/12 – 20:45 (En AULA MAGNA CEINA)



MIÉRCOLES 8 DICIEMBRE

17:00 hrs – Cine Arte Alameda | Sala CEINA

Ganadoras Competencia Nacional + Corto emergente

FIDOCS: comprometido con el pensamiento crítico

El nuevo espacio de FIDOCS que forma parte de las renovaciones del festival en su edición aniversario es la competencia Cortos Emergentes donde se refleja lo prolíficas que son las nuevas generaciones del cine nacional.

Además, continúan las tradicionales y esperadas competencias de largometrajes Internacional y Nacional. Las secciones de Panorama Internacional y para este año, un foco dedicado a Barbara Hammer.

“Esta edición es doblemente desafiante, no sólo nos afrontamos a volver a las salas con todas las medidas de seguridad necesarias, para reencontrarnos con la experiencia cinematográfica a cabalidad que tanto extrañamos, sino que a su vez venimos todo el año dialogando internamente con la historia de FIDOCS, fundado en 1997 por Patricio Guzmán, que hoy cumple 25 años, para proponer una programación donde lo nuevo irrumpe con fuerza, pero sin dejar de actualizar elementos que fueron fundamentales en los orígenes del festival”, destaca Antonia Girardi, Directora de FIDOCS. “Contrariamente a lo que uno podría pensar, esta edición aniversario es una edición pequeña. Acotada en número de películas pero intensa, con una programación radical y al mismo tiempo muy esperada. Instalado en la primera semana de diciembre, Fidocs trae a Chile una selección muy cuidada de lo mejor del cine de no ficción del año, donde presentaremos óperas primas arriesgadas y obras de realizadores y realizadoras consagradas, muy esperadas en Chile. Casi la totalidad de nuestra programación internacional tendrá su premiere nacional o latinoamericana en FIDOCS. En el caso de la competencia nacional presentamos una selección de 5 películas que representan los mejores documentales chilenos del año, y la idea es que la proyección pueda ser también un encuentro, un espacio único de discusión con sus directoras, directores, equipos y el público”.

Respecto a las temáticas que cruzan el festival, Girardi señala: “la programación de este año profundiza una línea que venimos trabajando hace dos años, la idea de un ‘cine de lo real’ donde el documental entendido en un sentido estricto, da paso a una noción mucho más flexible que admite el ensayo, la experimentación formal. En este sentido, más que aferrarnos a las categorías clásicas de ficción vs documental, vamos en búsqueda de grandes películas que interpelan, complejizan o desestabilizan nuestras concepciones de lo real. Como en sus orígenes, FIDOCS es un festival de cine comprometido con el pensamiento crítico y las transformaciones de su tiempo. En busca de un cine que está abierto a lo real, que se plantea como espacio de cinefilia, pero también de discusión y reflexión política sobre el presente. En estos 25 años, las nociones de lo político han ido mutando, incorporando a otros actores, desplazándose de lo puramente humano, haciendo del medio ambiente, la geología o la sensibilidad de animales y plantas el centro de la historia; transformando las luchas de las mujeres, los procesos migratorios y de descolonización, junto con las disidencias sexuales en protagonistas. Pero también, arrojándose por momentos a un mundo donde la violencia, la xenofobia, el racismo, y la omnipresencia de las máquinas y sus sistemas de control dejan de estar naturalizados, reapareciendo en primer plano”.

En esta edición de aniversario cada una de las películas tendrá una única función en salas emblemáticas del centro de Santiago. “Cada función será abordada con todos los protocolos de seguridad, y la ritualidad de la sala de cine que corresponde. Nuestro gran objetivo es poder volver a las salas con la tranquilidad de que será una experiencia segura y transformadora, luego de tantos meses de pandemia sin esta dimensión crucial del cine como experiencia colectiva”, señala Girardi.

“The Year of the Everlasting Storm”: La película de clausura en Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Como cierre de festival, se estrenará el documental colectivo “The Year of the Everlasting Storm”, co-dirigido por Anthony Chen, Jafar Panahi, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, Malik Vitthal y Apichatpong Weerasethakul que también tuvo su estreno en Cannes. Son siete historias de siete autores de alrededor del mundo que forman una crónica de un momento sin precedentes y que es una carta de amor al poder del cine y sus narradores. El film se exhibirá en Centro Arte Alameda – Sala Ceina el martes 7 de diciembre a las 20:45 hrs.



“Estos cineastas nos invitan a experimentar cómo el primer año de la pandemia transforma su cine y sus vidas”, destaca Girardi. “Transitamos por un mundo enrarecido, a ratos distópico, pero también lleno de encuentros y coexistencias: espectrales, familiares, amorosas, climáticas, e interespecies, donde la vida cotidiana se complejiza y reinventa. Un viaje sensorial que transcurre por interiores y exteriores, entre la ficción y la no ficción. El filme será presentado por una de sus realizadoras: la cineasta chilena Dominga Sotomayor”.

Toda la programación se encuentra disponible en fidocs.cl

Sedes de las exhibiciones presenciales:

Centro Arte Alameda, CEINA

Cine Arte Normandie

CCC, Centro de Cine y Creación

Exhibiciones online en:

Plataforma web Teatroamil.TV, gracias a una alianza del festival con Fundación Teatro a Mil.

