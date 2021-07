Found Footage, una visión directa del terror en las películas

Uno de los géneros cinematográficos que más fans acérrimos tiene alrededor del mundo es el terror. Millones de personas disfrutan asustándose, estresándose y gritando con cada nueva película. Muchos subgéneros han surgido de esta vertiente, desde el slasher, el terror cósmico, sobrenaturales, entre otros. El que nos trae ahora es el denominado Found Footage (metraje encontrado), uno bastante único en el género.

Empecemos explicando en que consiste este estilo de películas. La idea se basa en que cierta persona encontró una cámara y saca a la luz el metraje dentro de ella, lo cual suele ser una situación terrorífica que pasaron ciertas personas. Aunque este tipo de narrativa también se ha usado en otros géneros como la comedia y la ciencia ficción.

La idea es bastante llamativa al darle cierto realismo a la película debido a que “no hay nada montado”, todos los elementos de la película parecen estar ahí de forma más natural, desde la iluminación y la puesta en escena, hasta los planos. Sin olvidar que se siente más como una situación al azar en lugar de algo premeditado.

Parte de su esencia también está en que el camarógrafo no está quieto, mueve la cámara abruptamente, corre sin estabilizar la toma y tiene planos poco convencionales o hasta pésimos, cosas que si una película convencional tuviera sería un pecado. Esto más que libertades o justificaciones, se busca que sean usados de forma consciente, como un plano de cámara que te oculta información adrede.

Este recurso ofrece tantas posibilidades que incluso otras películas lo han usado como algo situacional al mismo tiempo que usan la forma convencional. Uno de los ejemplos más populares de esto es Distrito 9, la cual al inicio parecía un reportaje. Es algo con lo que se puede jugar para ayudar a la narrativa en cualquier película.

Ahora para muestra de lo mejor que puede ofrecer este truco narrativo, pasemos a ver varias de las mejores películas que lo utilizan:

The Blair Witch Project (El proyecto de la bruja de Blair)

Empezamos con la película que popularizó el found footage. No fue la primera, pero el auge que tuvo en su momento de estreno fue más que suficiente para que la gente viera el gran potencial en este género.

Trata de un grupo de jóvenes que quieren grabar un documental sobre la Bruja de Blair para su tesis. Para esto se adentran en el bosque donde supuestamente habitaba. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, empiezan a suceder cosas extrañas, desde caminar en círculos como encontrarse con objetos fuera de lo común. Una película que te mantendrá a la expectativa.

Cloverfield

Si bien esta película dividió mucho las opiniones de la gente, no quita que fue un gran logro en el found footage. Con una idea ambiciosa de utilizar un monstruo en lugar de poner las clásicas situaciones de fantasmas o extraterrestres. En este caso seguiremos a un grupo de civiles en su paso por la isla de Manhattan mientras un monstruo gigante la está atacando. Una película que debes ver si te gustan los kaijus.

REC

Pasamos ahora a una película española que a pesar de su limitado presupuesto logró ganar la suficiente popularidad para hacer una saga.

La trama nos lleva con Ángela y Pablo, quienes hacen un programa para la televisión. En este caso será seguir a un grupo de bomberos para ver su actividad nocturna, esto los lleva a un edificio de apartamentos donde han llamado a urgencias por una vecina que hace sonidos extraños. Pronto se darán cuenta que entraron en una pesadilla. Excelente opción para ver durante la noche.

V/H/S

Estamos con la más experimental de la lista, debido a que es una antología de historias, todas interconectadas por un suceso. Se usaron a diferentes directores, actores y tipos de cámara para cada historia para darle identidad a cada una. Incluso tuvo tan buen recibimiento que se hizo trilogía.

La trama es simple, un grupo de delincuentes son contratados para ir a una casa y robar una cinta VHS. Al llegar ven muchas esparcidas en una habitación, por lo que deciden verlas para saber cuál llevarse. Esto da pie a varias historias de terror de distinta índole. Si quieren ver distintas formas de miedo denle una checada.

Lake Mungo

Si hablamos de un terror más dramático pueden revisar esta. Un falso documental que nos muestra un miedo bastante intrigante donde esperarás el desenlace, no por ansías, sino para darle un fin a la situación. La película se cuenta a través de distintos metrajes donde se desenvuelve la trama que esconde algo más de lo que aparenta.

La película nos cuenta sobre la familia Palmer, quienes después de perder a su hija, Alice, han experimentado sucesos extraños en su casa. Posteriormente la investigación devela varias cosas acerca de la extraña muerte de la chica mostrando que la situación es más complicada de lo que parece.

Alien Abduction: Incident in Lake County (Secuestro de la familia McPherson)

Esta es una cinta que generó mucho revuelo porque la gente consideraba que el metraje mostrado si era real, a pesar de ser un remake de la película UFO Abduction de 1989. Se estrenó en el 98, pero su buena realización no le pide nada a las cosas de hoy en día.

La familia McPherson se prepara para la cena de Día de Gracias, hasta que un apagón les arruina sus planes. Al ir a checar la caja de fusibles, tres hermanos encuentran unos seres que parecen de otro mundo con quienes tienen contacto. Esto desencadenaría una serie de sucesos que terminaría en desgracia para la familia, todo siendo grabado por el menor de los hermanos con su videocámara.

1974: La posesión de Altaír

El cine mexicano no se podía quedar fuera de este género, por eso nos presenta su propuesta. A diferencia del cine más comercial esta se enfoca en el terror con una ambientación de los 70. Puede no ser una maravilla, pero si algo rescatable y demuestra que hay futuro en México para el miedo.

De la misma forma que con muchas otras found footage, esta película será una compilación de metrajes encontrados sobre una pareja recién casada que experimentará diversos sucesos paranormales durante el año de 1974.

Chronicle (Poder sin límites)

Dejamos de lado el terror para demostrar que este recurso se puede usar en otros tipos de historias. Aquí les presentamos una de ciencia ficción muy interesante en su ejecución con la idea de jóvenes obteniendo superpoderes.

Todo se centra en Andrew, quien tiene una vida difícil con su madre enferma y su padre alcohólico, Cierto día empieza a hacer un video diario usando una cámara que se consiguió. Sin embargo, su vida cambiará cuando junto a su primo y un amigo descubren algo enterrado que les otorga poderes, primero disfrutan de sus nuevas habilidades, pero más temprano que tarde se dan cuenta del peligro de la situación.

Project Almanac (Bienvenidos al ayer)

Estamos de nuevo con la ciencia ficción esta vez con algo que a muchos les llama la atención: los viajes en el tiempo. Se debe admitir que es un logro hacer que una película found footage con esta temática tenga tanta concordancia y aspectos positivos, haciéndola bastante disfrutable.

Esta vez seguiremos a David Raskin que en su búsqueda de un proyecto para obtener una beca universitaria encontrará unos extraños planos de su padre que parecen de una máquina del tiempo. Esto lo llevará junto a sus amigos a una aventura llena de diversiones y peligros.

Proyect X (Proyecto X)

Por último, tenemos la que más se sale del molde de todas las anteriores, aunque las críticas están dividas sobre la calidad de la película no se niega que fue un buen intento el usar este tipo de narrativa para una comedia. Ojalá más se animen a algo semejante.

La trama es bastante simple, Costa es un adolescente que busca hacer una fiesta por el cumpleaños de su amigo Thomas. Sin embargo, las cosas se le van de las manos y la fiesta escala a un nivel inimaginable.

Todavía queda mucho por mencionar

Todas las anteriores son sólo una pequeña probada de todas las películas que han salido usando este maravilloso recurso. Falta hablar de muchas otras, como Actividad Paranormal, Grave Encounters, Noroi: The Curse, Diary of the Dead, Apollo 18, entre muchas otras. Claro sin olvidarnos del precursor de todas estas, la primera reconocida como found footage, Holocausto Caníbal, película de los 80 que hasta la fecha sigue dando de qué hablar.

Con el paso del tiempo podemos esperar que el género solo siga avanzando, probando nuevos elementos, situaciones, historias y combinaciones que nos traigan películas que sigamos esperando con ansías. Porque incluso hay videojuegos que llegan a utilizar algo semejante a esto, como es el caso de Outlast y el juego de la Bruja de Blair.

Todo estos experimentos y nuevas propuestas dan mucho ánimo para futuros proyectos.