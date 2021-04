Por Enrique Mozqueda

Ir al cine es el pasatiempo predilecto para muchas personas; aunque la experiencia puede variar en algunos lugares, la sala de cine siempre será el mejor lugar para apreciar el séptimo arte. Para desgracia de los cinéfilos, esto cambio de forma radical con la llegada de la pandemia de Covid-19. Sin duda, ha sido un año difícil para el cine.

Los cine se mantuvieron cerrados por varios meses, incluso hubieron algunos que no volvieron a abrir. Sin duda fue un golpe fuerte para la industria cinematográfica.

Ahora vemos cómo la industria se recupera lentamente, con algunos establecimientos teniendo contadas salas abiertas y cupo limitado. Aun con todas las medidas sanitarias es entendible que las personas todavía temen volver a ver una película fuera de sus casas. La situación es realmente desalentadora para cualquiera que tenga este como su pasatiempo favorito.

Por ello, los servicios de streaming como Netflix o Prime, entre otros, tomaron la estafeta.

La pandemia parece lejos de terminar por lo que no queda otro camino que adaptarse a los nuevos tiempos.

Estrenos que no volverán

Muchas películas tuvieron enormes problemas durante este último año, no solo en filmación, también en planeación y estreno. Para las primeras tenemos a todas aquellas que tuvieron un fuerte retraso mientras no se concretaban medidas sanitarias adecuadas. Casos como Misión Imposible 7 y la biografía de Elvis Presley son un par de películas que no interrumpieron sus rodajes.

Mientras que problemas en la producción de muchas podemos verlo en Marvel Studios, cuyas películas y series tuvieron una pausa abrupta. Ahora varias de estas ya se estrenaron o están por estrenarse, pero tuvieron un cambio drástico que afectó el calendario de la empresa para su universo cinematográfico (muy seguido por su extensa legión de aficionados). Puede parecer leve, pero en cuestión de tiempos para los actores igual puede ser perjudicial.

Por el otro lado, las producciones de Warner, con sus súper héroes de DC Comics tuvieron un golpe doloroso. Su nueva propuesta The Batman no sólo sufrió críticas sino que su fecha de estreno se movió al 2022. Mientras que otras preproducciones fueron retrasadas como Shazam 2 y The Flash las cuales igual tienen fecha para el 2022. Sin olvidar que esta última estaba en peligro porque Ezra Miller también iba a filmar la cinta Animales Fantásticos 3.

Lo anterior es para las películas que todavía siguen en planeación, sin embargo, incluso para las ya terminadas hubieron problemas. Mulan, Onward, Wonder Woman 1984, No Time to Die, entre muchas otras, que ya estaban terminadas antes del inicio de la pandemia, tuvieron que mover sus estrenos, ya sea pronto o muy lejano, siempre recaudando una taquilla menor, en especial si la comparamos con las cifras de 2019.

Los premios también sufrieron

En años anteriores, los premios Óscar solían tener un enorme auge desde la llegada del nuevo año. Ver anuncios, noticias, incluso los nominados eran furor entre el público, quien esperaba con ansías el evento. Sin embargo, este año han tenido una ejecución diferente, no solo se hicieron dos meses después de lo usual, también ha sido menor su impacto mediático.

No es de sorprender el bajón de popularidad que ha tenido este 2021, más allá de las decisiones que han despertado polémica. Muchos pensaron que podrían ser cancelados por la falta de películas o por cuestiones sanitarias.

Estos temores no eran infundados, debido a que diversas premiaciones alrededor del mundo han tenido inconvenientes. Los Golden Raspberry Awards, The Game Awards y Juno Awards son eventos que fueron cancelados y sus premios fueron presentados a través de una transmisión en vivo.

Aunque hubo una pequeña luz para los productores y espectadores.

El streaming llega al rescate

Las plataformas de streaming han tenido muchas críticas, aunque muchas están enfocadas a Netflix se pueden extrapolar a cualquier otro servicio. Más allá de las críticas a su contenido, es indudable que cumplieron un papel fundamental durante esta pandemia.

Esto lo saben las empresas, quienes se adaptaron estrenando sus películas en sus plataformas. El mejor ejemplo de esto es Disney+ donde se pudo ver Mulan en su fecha pensada de estreno, aunque tuvieras que pagar un extra para verla.

Anteriormente se había criticado a Netflix diciendo que lo suyo no era cine y por eso sus películas no deberían ser tomadas en cuenta para los Óscar. Ahora el servicio de streaming cuenta con 35 nominaciones, superando a Disney con 15.

Normalmente, a inicios de año, cuando se dan a conocer las nominaciones, los cines exhiben las películas, lo que permite a los cinéfilos disfrutar de las cintas antes de la premiación. Pero en 2021, con la cantidad limitada de pantallas disponibles y las restricciones de acceso, este ritual no será el mismo.

Lo antes dicho también tendrá un fuerte impacto en la recaudación, y podría afectar de forma considerable la inversión para filmar a lo largo del 2021, pese a que las restricciones vayan desapareciendo.

Muchos expertos aseguran que la pandemia durará más de lo esperado y a los espectadores sólo nos queda adaptarnos para seguir disfrutando del séptimo arte. Por lo pronto, mañana se realizará una nueva entrega de los premios Óscar, la cual será de forma presencial aunque sin el glamour de ediciones anteriores.

Aquí les dejamos la lista completa de los nominados a los premios Óscar 2021

Mejor película:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Mejor actor protagonista:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Anthony Hopkins (The Father)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Mejor actriz protagonista:

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Mejor actor de reparto:

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Mejor actriz de reparto:

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Mejor dirección:

Thomas Vinterberg (Another Round)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Mejor guión original:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor guión adaptado:

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Mejor película internacional:

Another Round, de Thomas Vinterberg (Dinamarca)

Collective, de Alexander Nanau (Rumania)

Shaonian de ni (Better Days), de Derek Tsang (Hong Kong)

The Man Who Sold His Skin, de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina)

Mejor película documental:

Collective, de Alexander Nanau

Crip Camp, de James Lebrecht & Nicole Newnham

El agente topo, de Maite Alberdi

My Octupus Teacher, de Pippa Ehrlich & James Reed

Time, de Garret Bradley

Mejor película animada:

Soul

Wolfwalkers

Over the Moon

Onward

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Mejor cortometraje de ficción:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor cortometraje animado:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens, I Love You

Opera

Yes-People

Mejor cortometraje documental:

A Concerto is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Do Not Split

Hunger Ward

Mejor montaje (edición):

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Mejor fotografía:

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Mejor diseño de producción:

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Mejor diseño vestuario:

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor maquillaje y peinado:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Mejores efectos visuales:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor banda sonora:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Mejor canción original: