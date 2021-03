“Francia 390”: Mecánico transforma la canción de culto de Pau

Su disco del 2020, “Latencia”, fue una revelación del circuito pop independiente chileno. Este 2021, Pau construye su carrera en un formato 100% colaborativo. El primer paso fue “RPG”, junto a la banda de Temuco, Jessie Robins. Hoy es el turno de destacar uno de sus temas de culto, “Francia 390“, con una reversión a cargo de Mecánico.



Una de las agrupaciones emblema de la era dorada del indie reciente hace propia esta historia original de Pau. “Una canción importante para mí, que soy de Temuco. Desde niño pasé por esta casa en Francia #390 y existía el mito de que estaba embrujada, pero de grande te das cuenta que sólo es una propiedad vieja”, cuenta el cantante que luego de una estadía en Londres comenzó a concretar fusiones como esta.

“Los chicos me escribieron y me dijeron que les encantaba mi música y mi producción. Volví a Chile, saqué “Latencia” y ellos me pidieron remixar este tema, que según yo es la canción que no le gusta a nadie, la que tiene menos reproducciones, la que no está en ninguna lista”, comenta como anécdota Pablo Acuña.

“Les mandé la pistas con arreglos y de ahí, tomaron sólo mi voz. Recrearon la atmósfera de pop funky setentero, pero le agregaron elementos como de película de terror. La hicieron mucho más fresca desde la producción, quedó más rápida. Cambiaron varios acordes por algunos mayores y resulta algo más psicodélico. Se genera una sensación extraña y placentera en quienes ya conocen esta canción. Es un golpe de sorpresa”, asegura Pau.

Una reversión más moderna, poderosa y brillante que hizo que el músico se desprendiera y reenamorara de su obra.“Suelo trabajar solo, encerrado en mi pieza. El proceso de dejar ir la obra y hacerla parte de un colectivo, de poder alejarme de la lupa con la que uno mira su producción, eso ha sido bellísimo”, concluye.

“Francia 390” es el primer adelanto de un disco de remixes de su debut, “Latencia”, en los que Pau ya está trabajando con distintos artistas nacionales que admira. Una nueva dimensión, donde la colaboración dentro del circuito independiente chileno sigue engrosando sus frescas novedades.

Escuchar “Francia 390”

FICHA TÉCNICA

Escrita por Pau

Arreglos por Mecánico

Mezcla por Nico Parra

Master por Nacho Ramirez en Blackvitamina

Video por Silvana Youlton

Portada por Diego Chacón