Hora del Planeta en centroartealameda.tv: 12 documentales para generar conciencia sobre la realidad global del medioambiente

Centro Arte Alameda se suma al llamado de WWF (World Wildlife Fund) para conmemorar una nueva edición de la “Hora del Planeta” 2021. En esta oportunidad y en alianza con la fundación internacional (en Chile trabaja por la protección de los ambientes terrestres y marinos prioritariamente del sur), presentamos la Semana del Planeta en HALL CENTRAL de centroartealameda.tv donde exhibiremos 12 documentales enfocados en la realidad medioambiental nacional e internacional. El acceso online y gratuito.

Entre el 22 y el 27 de marzo se exhibirán los documentales de Yann Arthus-Bertrand – “Planeta Océano” (2005) y “Home” (2009), “La sed del Mundo” (2012), “Mediterráneo, nuestro mar” (2014), “Human” (2015), “Terra” (2015)- en la plataforma de cine arte online. El director francés comenzó siendo fotógrafo de animales en África durante la década de los ‘80. En los ‘90, su obra se volcó a la fotografía aérea, rubro por el que a finales de esa década comenzó a desenvolverse en el largometraje documental, dado que para Arthus-Bertrand, la fotografía aérea le permitía mostrar una visión global del mundo.

Además hay una selección de documentales del alemán, Marc Pierschel sobre el movimiento mundial vegano contemporáneo. “Live and let live” (2013), “The End of Meat” (2017) y “Butenland” (2019). Esta última muestra la vida de Jan Gerdes, un productor de leche de tercera generación que lucha con su conciencia cuando la producción de leche disminuye y tiene que vender sus vacas al matadero.

También tendremos el estreno del microdocumental “El agua es un derecho humano” de Chamila Rodriguez, directora de SECOS, otro de los contenidos audiovisuales que estarán presentes en este ciclo de cine medioambiental.

“La invitación que queremos hacer es a informarse sobre los impactos que estamos provocando sobre el planeta, pero también a tomar acción en base a ideas y tips compartidos en la página web, para así asumir un estilo de vida más sostenible durante todo el año”, explica Susan Díaz, coordinadora de la Hora del Planeta en Chile.

La plataforma de cine arte online cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa Otras Organizaciones Culturales Colaboradoras.

Conversatorio HORA DEL PLANETA

El sábado 27, día de la Hora del Planeta, se realizará un webinar, a partir de las 19:30 horas. A las 20:30 hrs se realizará el lanzamiento global del video oficial realizado por WWF y a continuación se exhibirá la película “Home”, marcando el cierre del ciclo de cine.

Entre los invitados están Martín del Río, de Ladera Sur; René Araneda, de Wild Chile; Michelle Adam, meteoróloga de MEGA; Ricardo Bosshard, director de WWF Chile y Cristóbal Osorio, de Proyecto Arca.

MÁS SOBRE WWF Y LA HORA DEL PLANETA 2021

Faltan pocos días para una nueva Hora del Planeta, exactamente la número doce que se celebra en el país, y desde WWF, organización de conservación que impulsa esta campaña, llaman a sumarse desde casa a lo largo de Chile.

Un primer paso es visitar https://lahoradelplaneta.cl/ donde está disponible la información sobre la campaña, considerada la mayor acción global voluntaria contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. En el sitio se encuentran diversos materiales descargables sobre biodiversidad, huella ecológica y alimentos, promoviendo dietas basadas en el planeta y también la necesidad de evitar la pérdida de comida (foodwaste). Asimismo, existen recursos para niños, videos, datos y tips sobre cómo participar de esta iniciativa, que al igual que el año pasado solo contempla actividades ni eventos presenciales debido al contexto sanitario.

Corporación Cultural Arte Alameda forma parte del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

