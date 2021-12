In-Edit Chile presenta su versión número 17 también con programación online

Estrenos, grandes biografías, tendencias e historia social, tendrán su espacio en la 17ª edición del Festival Internacional de Cine Documental Musical In-Edit Chile, que en esta nueva versión presentará una cartelera híbrida. De modalidad presencial en Santiago, también se podrá acceder de forma liberada desde todo el país a través de su canal online, el que incluye una veintena de films nacionales e internacionales que estarán disponibles a partir del 7 de diciembre.

Los abonos y entradas para las funciones presenciales que se realizarán en distintos teatros de Santiago, pueden adquirirse a través de la web www.inedit.cl, mientras que en www.ineditchileonline.cl, podrán verse títulos internacionales como “Crock of Fold”, “Faith and Branko”, “Symphony of Noise”, “White Riot”, “All I Can Say”, “Don’t Go Gentle: A Film About Idles”, “Medium”, “Universe”, “Billie” y “Suzi Q”.

Cabe destacar que In-Edit tiene una presencia de larga data en Concepción, que años constituyó una de las citas más valiosas para la audiencia del Biobío, en donde estuvo presente los años 2013, 2014, 2016, 2017 y 2019, con estrenos exclusivo del género en espacios emblemáticos para la cultura penquista. “Nos encantaría volver a estar presencialmente en Concepción, siempre ha sido una ciudad importante para nosotros como festival, pero en este momento, en que la situación está super inestable, cuesta mucho proyectar, hay muchos factores que considerar, por eso se nos hace imposible, sin embargo quisimos liberar parte de nuestra programación para que todos puedan disfrutar de In-Edit”, dijo Javiera Undurraga.

Las películas documentales estarán disponibles desde el 7 al 14 de diciembre en la plataforma aseguradas para quienes deseen pagar su pase y ver online, pero gratuitamente solo se podrán ver hasta completar los visionados disponibles. Esta cartelera en línea incluye uno de los títulos más comentados durante 2020, se trata del autorretrato “Don’t Go Gentle: A Film About Idles”, en el que el quinteto rock de Bristol “Idles”, explica cómo el sentirse unos marginados sin futuro, fue el combustible de su historia de éxito y de una inusitada conexión emocional con sus fans.

A ese destacado documental, se suman otros como “Billie”, la historia de la más grande cantante de jazz del siglo XX, Billie Holiday, con un relato de las voces directas de quienes la conocieron. “Suzi Q”, un interesante relato sobre Suzi Quatro, quien fue la primera mujer al frente de una banda de rock, en voz y bajo eléctrico; la primera en componer sus propias canciones y en tener un hit internacional.

En lo nacional, también destacan “Zurita y los Asistentes”, protagonizada por el poeta nacional Raúl Zurita, Gonzalo Henríquez y su banda “González y Los Asistentes”, durante sus presentaciones en vivo y en estudios de grabación, “que han dado pie a vivas sesiones poético-rockeras de inigualable alcance”, dijeron. Por su parte, el estreno de “Violeta Existe”, que muestra el proceso de trabajo de sus nietos Ángel y Javiera Parra, junto a su hijo, en torno al más clásico de sus discos, en el contexto del centenario de la multiartista en 2017.

Como cada año se incluyen las competencias Internacional y Nacional, para Largos, Cortos y Videoclips. Otras secciones dentro de la programación son Splendit, que es una especie de repesca de documentales que ya estuvieron en pasadas ediciones; selección musicapopular.cl, donde exhiben música chilena de vínculo patrimonial; y Poderosas, centrada en historias de mujeres en la música.

La programación podrá verse a través de su canal online: www.inedit.cl/canal-online, un espacio que ha sido diseñado pensando en una navegación amable y de fácil acceso, los que les ha permitido incorporar a audiencias de otros lugares del país, y así ampliar el acceso a la programación de IN-EDIT CHILE.

Desde su primera edición en 2004, el Festival IN-EDIT Chile ha exhibido cerca de 700 películas y documentales sobre música, y a lo largo de los años ha recibido a unos 200.000 asistentes en decenas de salas, teatros y auditorios. El festival ha contado con muestras anuales estables en Santiago, sumando año a año muestras regionales en Concepción y puntos tan distantes como Arica, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia y Rapa Nui. Y como dato, hasta 2020 han estrenado 160 documentales hechos en Chile, convirtiéndose así en la principal plataforma para la muestra de documentales musicales hechos en el país.

Toda la información sobre abonos online, cartelera, fechas y horarios, pueden revisarlas en www.inedit.cl