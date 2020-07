Joven pianista chileno que destaca en Europa grabó versión de Gracias a la Vida y la dedicó a Chile

Benjamín Pedemonte es un joven de 22 años que estudia piano desde 2016 en el Conservatorio Real de Bruselas, Bélgica, nivel máster 1, ha recibido varios premios internacionales, y es una promesa chilena en el extranjero.

En Bruselas, ciudad que inició un progresivo desconfinamiento, aunque el país mantiene sus fronteras cerradas, Benjamín vive solo junto su piano, y en medio de la cuarentena grabó una versión con arreglos propios del insigne tema de Violeta Parra “Gracias a la Vida”.

Velo aquí:

“Elegí este tema ya que es una de las canciones más emblemáticas de nuestro país, y un verdadero himno humanista, especialmente, ahora cuando en Chile y en el mundo ha muerto mucha gente por el covid, la vida parece tan frágil, por eso quise agradecer la oportunidad de estar vivo a través de la música. También quise hacer un homenaje a una artista tan brillante como fue Violeta”, explica desde Bélgica, Benjamín.

Sus inicios

Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Alianza Francesa de Valparaíso y en el Viña del Mar College. A los 7 años comenzó a estudiar piano en un taller de música que se daba en Los Pinos, Reñaca. “Mi madre quiso meterme en clases de piano para ver si me gustaba, todavía recuerdo la primera clase, se me hizo tan corta que no quería irme cuando terminó. Me encantaba escuchar a mi tío (François Lavis) tocando su piano de cola; mi prima también tocaba, lo hacía bien, y yo quería aprender a tocar como ella”, relata Benjamín.

Posteriormente, ingresó al Conservatorio Nacional de Música Sergei Prokofiev de Viña del mar, donde fue discípulo del profesor Mario Cervantes, participó de varias masterclass en el Concurso Internacional de Piano Dr. Luis Sigall de esta misma ciudad, y en el 2015 obtuvo el Primer lugar en el VIII Concurso Internacional de Piano «María Clara Cullell», en San José, Costa Rica. Ahí conoció a la maestra de piano Eliane Reyes, quien lo persuadió de ingresar al Conservatoire Royal de Bruxelles, donde ella es docente, ingresando Benjamín a esta importante escuela de artes con 18 años de edad.

Inspiradores

“Mi primer gran inspirador fue Frédéric Chopin, gracias a él quise adentrarme un paso más en la música, siempre tuve una fascinación por cómo Horowitz interpretaba sus obras con increíble majestuosidad, al igual que varios otros como Debussy, Ravel, Piazzolla que fueron compositores muy innovadores de la música”, explica Benjamín Pedemonte.

Proyecto Artístico

Benjamín confiesa que desea seguir una carrera principalmente como solista profesional, aunque también desea compartir escenarios con otros músicos en dúos, tríos o formaciones más amplias. En cuanto al repertorio musical sus preferencias van desde el clásico hasta el folclor latinoamericano, pasando por la música popular y creaciones propias.

“La música latinoamericana siempre me ha llamado mucho la atención. A pesar de ser muy variada, casi siempre está acompañada de ritmos de baile debido a sus orígenes africanos e indígenas, que de alguna manera le dan un aspecto más suelto a la música y producen una sensación más excitante que el de las músicas europeas. Además de ser una música muy expresiva y romántica en muchos casos como el tango, la bossa nova, etc. Es realmente un género que me fascina por esos dos aspectos”, expresa este promisorio pianista chileno.

En este ámbito, un proyecto nuevo en el que también trabaja Benjamín en estos se llama “Danzas Argentinas”, obra compuesta por el célebre y fallecido compositor trasandino Alberto Ginastera (1916 – 1983), maestro de Astor Piazzolla, quien fue capaz de unir el folclor argentino con la música clásica del viejo continente. Esta obra consta de 3 movimientos:

Danza del viejo Boyero: En esta danza que nos describe al viejo gaucho cuidador de bueyes, aparecen reminiscencias del ritmo del malambo, combinada con ejecución académica compleja y especial para piano.

Moza Donosa: Esta clásica danza representa la femineidad de la mujer de la pampa y su relación con el gaucho.

Gaucho Matrero: Esta danza enaltece el vigor del gaucho “furiosamente rítmico y enérgico” que parece un poema de la obra clásica Martin Fierro de José Hernández.

Mira el nuevo videoclip aquí:

Benjamín Pedemonte ya ha participado en varios festivales europeos. El próximo año piensa realizar un Erasmus (programa de la UE de apoyo a la educación, la formación, la juventud en Europa) en piano en Trieste, Italia, y a largo plazo, también le gustaría dedicarse a la docencia.

Por el momento, Benjamín es un agradecido de la vida y de la música. “La música siempre me permitió una manera de expresar mis sentimientos, al tocar una sola nota está resumida todas las experiencias de una vida. Puede ser también una salida, una forma de desahogarse de los sufrimientos que la vida tiene a veces, y les da un sentido”, confiesa desde Bélgica.