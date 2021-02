Julio Maturana, conductor de Salto Cuántico: “La ciencia ficción nos permite pensar en cómo lo que hacemos en el presente repercutirá en nuestro futuro”

Ya casi se cumple un año de que se declarara oficialmente la pandemia de COVID-19 en nuestro país y este extraño escenario cambió profundamente muchas de nuestras prácticas y formas de ver la realidad. Es en este nuevo presente en el que imaginarios culturales como la ciencia ficción, cobran un nuevo sentido.

Salto Cuántico, El late de ciencia ficción, es un programa que desde su primera emisión en mayo del año pasado, ha propuesto relatos y diálogos a propósito de este género y en esta oportunidad conversamos con el conductor y responsable del proyecto, Julio Maturana.

Cuéntanos acerca de tu historia personal con la ciencia ficción, ¿desde cuándo empieza tu amor por este imaginario?

Siempre me gustaron las ciencias, en especial la física y lo relacionado con la astronomía, entonces comencé a hacer cosas que se ligaran a ese interés, por ejemplo, ver series de televisión sobre ciencia ficción o sobre “cuestiones” espaciales. Las primeras series que vi fueron Quantum Leap y después Farscape. Cuando comienzas a imaginar mundos completamente distintos al que conoces o posibilidades diferentes a la realidad actual, todo se vuelve maravilloso. Recuerdo que un día fui a la Biblioteca Santiago, sin ningún objetivo concreto, solo tomé un libro y comencé a leerlo, me gusto tanto que decidí que tenía que leer todo lo que pudiera sobre esa historia. El libro era Fundación de Asimov.

Desde tu formación de ingeniero, ¿cómo sientes que ha sido tu vinculación con expresiones artísticas que quizá estén más cercanas a las humanidades?

Desde mi punto de vista, el sistema educacional durante un tiempo hizo el esfuerzo por segregar las carreras, cuando la realidad es que el mundo es mixto. A la ingeniería trataron de alejarla de las humanidades, haciéndonos creer que hablar, expresarse, escribir, no era importante mientras supiéramos calcular. El mundo de hoy, está volcando esa visión vetusta y se hacen cada vez más esfuerzos para que las disciplinas sean más integrales. Muchos físicos o ingenieros han volcado sus esfuerzos a la divulgación científica, a escribir literatura para acercar las ciencias a la ciudadanía e incluso, famosos escritores que decidieron dedicarse exclusivamente al mundo de las letras como Nicanor Parra, Ernesto Sabato o incluso exponentes mas actuales como Cixin Liu.

Durante mi formación, estaba convencido de lo anterior, por eso tomé varios cursos complementarios de literatura, cine, humanidades y por supuesto, seguir con mi formación personal y afán por la lectura y ciencia ficción. Muchos ingenieros e ingenieras no tienen el habito de la lectura, pero aman la ciencia ficción más visual (películas, series, video juegos), hasta que se dan cuenta que la mayoría de esas expresiones visuales están basadas en un libro, ahí comienza todo.

Hablemos del proyecto Salto Cuántico. ¿Cuándo y por qué decidiste levantar un programa vía streaming centrado en la ciencia ficción?

Cuando estábamos con todo el tema de la pandemia y el encierro, aproveché de leer varios libros pendientes que tenia sobre ciencia ficción. Me di cuenta, al comentar los libros con mis amigas y amigos que pocos los conocían, pero que les parecían muy interesantes y que les daban ganas de leerlos o de ver una serie si es que alguien les comentaba antes de qué se trataba. Fue así que junto con mi esposa, nos propusimos hacer un primer capitulo piloto, comentando sobre cómo sería hacer un programa por streaming (que ya estaba de moda por el tema de la pandemia) sobre libros de ciencia ficción, series u otros soportes visuales.

Todo comenzó durante el mes de mayo, había que pensar en un día y horario. Los programas en la red estaban a la orden del día: política, deportes, comidas, de todo y en todo horario. Entonces, pensamos que lo mejor sería hacer un late, un programa nocturno en un formato relajado, para las y los noctámbulos que, si seguían conectados, querían solo relajarse, tal vez tomarse una cerveza y ver un contenido novedoso.

¿Por qué la ciencia ficción? Porque nadie lo estaba haciendo, pese a que hay demasiado material.

En estos más de 30 capítulos emitidos y según lo que has visto, ¿qué nos podrías contar respecto al público que sigue el late?

El publico es muy diverso. Al principio eran amigos y amigas, pero después se empezó a extender a amantes de la ciencia ficción de distintos lugares del país e incluso otros países, con una gran diversidad etaria, desde los 25 a los 65 años me atrevería a decir. En algunos capítulos, hemos comentado los clásicos de la ciencia ficción y hemos tenido publico transversal. Ahora bien, no solo amantes de la ciencia ficción ven el programa, debido al particular formato que tiene.

Cuando comenzamos con el late, nos preguntamos, ¿quién comentará los libros? Y la respuesta fue simple: Cualquier persona. Aunque ahora hemos tenido grandes invitados, importantes autoras y autores de libros, la mayoría de los capítulos son con amigos o personas que comentan libros en Instagram y que han leído algún libro o visto una serie y quieren hablar sobre eso. El público que ve el late, son los amigos de las y los panelistas, jajajajajaja.

¿Cómo ves la resonancia que tienen proyectos -en clave ciencia ficción- en tiempos tan calamitosos e impensados como los actuales?

Nos ha pasado en varios capítulos que la ciencia ficción parece la realidad y que la realidad parece ciencia ficción. Hace un tiempo atrás comentamos Soy leyenda y muchas personas comentaban con miedo ¿y qué pasa si con el Covid el mundo se vuelve así? O cuando hablamos del libro La parábola del sembrador, parecía muy difícil pensar que era ciencia ficción, si todo lo que comentaba el libro parecía ser un futuro próximo de catástrofe medio ambiental y climática. La ciencia ficción es el arte de “lo que podría ser si”, algunos piensan que es necesario apuntar hacia miles de años en el futuro, cuando la verdad es que la ficción ya esta aquí.

La ciencia ficción nos permite pensar en cómo lo que hacemos en el presente repercutirá en nuestro futuro, tanto próximo como lejano.

Finalmente y a modo de invitación, cuéntanos porqué crees que Salto Cuántico es una apuesta cultural atractiva de conocer.

Cuando se produce un cambio brusco del estado físico de un sistema cuántico de forma prácticamente instantánea, como por ejemplo cuando un electrón pasa de un nivel de energía menor a otro mayor, a un estado excitado dentro de un átomo y se emite radiación electromagnética y luz, eso es un salto cuántico.

Salto Cuántico, quiere excitar a las y los espectadores, mostrarles luz, hacerlos radiar con la ciencia ficción, mostrando que tanto en Chile como en el extranjero existen un montón de expresiones culturales, y personas imaginando mundos y alternativas. Es un viaje por la imaginación, por el pasado, el presente y el futuro.

Queremos invitar a las personas a que juntos fomentemos la lectura que une ambos mundos, la ciencia y la ficción.