KekoYoma sorprende con lanzamiento de single en cuarentena y con grandes invitados

Nuestrxs invitadxs describieron en una palabra los cambios que ha tenido Chile y el mundo✊. Y a ti, ¿que palabra te invita a cambiar el norte? 👀 déjanos tu comentario ⏬. Los "Kekos" somos conscientes de que no puede detenerse la creatividad y la música ✊. Por eso, hoy les presentamos una nueva versión de nuestro Single "Cambia el Norte acústico", realizada en plena pandemia😷🏘️ y que puedes escuchar desde ya! en Spotify (Link en la BIO⬆️⬆️)…. Acá te dejamos su particular video 📼. Más de 20 instrumentos grabados a distancia y 6 invitadxs de lujo que escribieron virtualmente una "palabra" que representara el momento que vivimos como sociedad🌎. La pregunta motivó a: – @javierafl0res, cantante y ganadora en The Voice👏. – Bernardita @bruffinelli, reconocida comediante y declarada fan de la banda😂. – Romina Concha (@romtrashumante ), acordeonista itinerante que ha recorrido las calles del mundo con su música🎶. – @camilozicavo, vocalista de la popular banda Moral Distraída 🕺. – Mujeres del @vientoflorido, agrupación musical de mujeres de México 🇲🇽. – Y al famoso @mimotuga desde Valparaíso🎪✊. Queremos que la canción y las palabras escritas en este video sean una forma poética (y no tan poética ) de pensar y hacer en Chile y el mundo desde los próximos meses✊🏼. La portada del single estuvo a cargo de la gran artista Leila Feliu @lei_feliu 😍.