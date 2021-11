“La Crónica Francesa” de Wes Anderson llega a Centro Arte Alameda – Sala Ceina

Wes Anderson es uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas con títulos inolvidables que han marcado a varias generaciones como “The Royal Tenenbaums” (2001), “El Gran Hotel Budapest” (2014) e “Isla de perros” (2018), entre muchas otras.

El director estadounidense ha creado su propio lenguaje y estética inconfundible y en Centro Arte Alameda nos estamos preparando para el próximo estreno de su más reciente film “La Crónica Francesa” (2021) que nuestra la sala de cine presencial en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA) el próximo jueves 18 de noviembre.

Se trata de una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. El film cuenta con un elenco estelar: Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Frances McDormand, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Léa Seydux y Adrien Brody, entre otros.

Luis Martínez de Diario El Mundo, escribió sobre este film: «La idea no es otra que pintar desde fuera lo que hay dentro. Y en este juego de paisajes que emocionan, de geometrías apasionadas, lo importante es lo que se ve, la forma, lo superficial». Peter Bradshaw, por su parte, escribió en The Guardian que la película tiene un “asombroso apartado visual, su humor y su reparto estelar –que incluye a Bill Murray– hacen que este tributo al New Yorker sea una auténtica maravilla”.

Mientras esperamos este gran estreno, estaremos repasando durante noviembre sus principales películas. Ya se exhibió con éxito su ópera prima “Bottle Rocket” (1996) con el guión de Wes Anderson y Owen Wilson.

Esta semana llega el turno de “The Royal Tenenbaums” (2001) elegida como una de las mejores de la historia, según la revista Empire. La invitación es a realizar una maratón del Director del Mes el viernes 19/11, ya que a las 19:00 hrs hay función de “La Crónica Francesa” y luego a las 21:00 hrs “The Royal Tenenbaums” con precio especial de $2.000.

Este exitoso film de Anderson relata de una forma muy particular la historia de una excéntrica familia en Nueva York. Royal Tenenbaum (Gene Hackman) y su mujer Etheline (Anjelica Huston), después de tener tres hijos, Chas (Ben Stiller), Richie (Luke Wilson) y Margot (Gwyneth Paltrow), se han separado. Chas, que trabaja en el sector inmobiliario, parecía tener un don innato para las finanzas internacionales. Margot fue dramaturga y obtuvo una beca Braverman de 50.000 dólares cuando aún estaba en el instituto. Richie fue campeón junior de tenis y ganó los campeonatos de Estados Unidos tres años consecutivos. Pero todos los brillantes recuerdos de los jóvenes Tenenbaums quedan repentinamente borrados por dos décadas de traiciones, fracasos y decepciones de las que consideran que su padre es el principal responsable.

Gene Hackman ganó un Globo de Oro por su actuación en este film, y el guión de Wes Anderson y Owen Wilson fue nominado a un premio de la academia.

«Una comedia deliciosamente absurda que debería ser aclamada por la crítica», escribió Frank Scheck en The Hollywood Reporter.

Te esperamos en Centro Arte Alameda – Sala CEINA. Arturo Prat 33, Santiago Centro (Metro Universidad de Chile). Las entradas se encuentran a la venta en Passline y también en la boletería del CEINA. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes. Revisa los días y horarios para esta función en nuestra ticketera online en https://www.passline.com/sitio/centro-arte-alameda-tickets

La Corporación Cultural Arte Alameda, forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que integra, articula y coordina de forma transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las organizaciones, de la infraestructura cultural, y de la mediación artística. Todo esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la promoción de la creación de redes y asociaciones.

