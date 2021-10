“La Profesora de Piano”, la laureada película de Michael Haneke llega a la Sala Virtual de centroartealameda.tv

Michael Haneke vuelve a la SALA VIRTUAL de centroartealameda.tv. El jueves 14 de octubre será el estreno online de “La Profesora de Piano” (La Pianiste, 2001), aclamada obra bajo la dirección de Michael Haneke y la flamante actuación de Isabelle Huppert.

Recordar que “Código Desconocido”, también dirigida por el cineasta austríaco, fue una de las películas con las que debutó la plataforma online de Centro Arte Alameda, en agosto de 2020.

Basada en la novela de Elfriede Jelinek, la película tiene como tema central la dolorosa incapacidad de una mujer para tener relaciones normales, sobre todo en el ámbito sexual. Una profesora de piano, que vive con su madre, oculta una doble personalidad de escabrosa vertiente sexual, frecuenta cines porno y tiendas de sexo para escapar de la influencia de su dominante madre.

En el plano simbólico, Haneke sugiere que por debajo de los íconos culturales austriacos y europeos subyace una realidad de soledad, vacío existencial, crueldad, violencia latente y relaciones de poder autodestructivas.

El guión de la película fue escrito 10 años antes de su estreno en 2001. Haneke afirmó que empezó a trabajar con este material “en primer lugar porque alguien lo sugirió y, en segundo lugar, porque lo convincente de la historia es que se hacen observaciones extremadamente complejas sobre la sociedad y van más allá de las interrelaciones privadas”.

“La Profesora de Piano” fue una de las mejores películas de ese año, siendo nominada a cuatro premios en el Festival de Cannes y ganando tres de ellos: Gran Premio del Jurado, Mejor Actor (Benoît Magimel) y Mejor Actriz (Isabelle Huppert).

Una descollante actuación protagónica

Gran parte del mérito de que esta sea una gran película es por la actriz francesa Isabelle Huppert, porque la cordura con que representa la forma extrema de locura de su personaje, obliga a veces a cerrar los ojos de lo repulsivo que puede estar sucediendo en la escena.

“Me metí en “La Profesora de Piano”, ante todo, porque quería trabajar al precio que fuese con Michael Haneke. Me propuso hace cuatro años actuar en ‘Funny Games’, leí el guión y me asusté”, afirmó la actriz en entrevista con diario El País en aquellos años, pues, según ella, no tuvo el coraje suficiente para convertirse en un personaje que sería víctima de hostigamiento. “Pero me arrepentí inmediatamente después de negarme”, agrega Huppert. “Desde entonces me obsesionaba la idea de rectificar aquel error y Haneke lo sabía, así que me envió el guión de “La Profesora de Piano”, con la advertencia de que era una película aún más dura que Funny Games. Y obviamente acepté con los ojos cerrados y sin temor alguno. Yo sólo tengo miedo de los malos directores”, sostuvo la actriz francesa.

Michael Rechtschaffen, de The Hollywood Reporter afirmó que: «Si hubiera estado en manos menos capaces, el tema podría haberse deslizado fácilmente en el ridículo, pero Huppert y Hanneke logran mantener la credibilidad intacta».

Sandi Chaittram, de BBC dijo lo siguiente: «Un estudio oscuro, inteligente y provocador sobre la represión femenina”.

