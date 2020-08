Llueven Rocanroles: Los Makana lanzan su cuarto disco de estudio

Grabado en Estudios del Sur con toda la banda tocando en simultáneo, Llueven Rocanroles retrata de manera fiel la potencia y crudeza del quinteto.

A la fecha, los adelantos de este cuarto álbum acumulan más de 26.000 reproducciones y han sido constantemente destacados en listas de rock en español en Spotify.

Probablemente pocas bandas sean tan prolíficas como Los Makana. Enfrentados al proceso de Llueven Rocanroles, Jimi Makanas (vocalista y guitarrista) presentó nada menos que 150 canciones a sus compañeros de banda para dar vida al disco que hoy presentan.

Rock y blues, pero siempre con un matiz de raíces chilenas, Los Makana se destacan entre otras bandas del estilo por haber recorrido todo Chile tocando en los principales locales de la escena rockera, y por estar presentando este disco en plataformas digitales con ya 26.000 reproducciones acumuladas de los adelantos publicados. Además, la mayor parte de los temas han entrado a playlist de Spotify, llegando incluso a ser una de las pocas bandas que ha estado con dos canciones o más en la lista de reproducción de Rock Chileno en los últimos meses.

El disco, que contiene once canciones, comienza con «Ladra Rocanrol«, tema perfecto para empezar a mover la cabeza y para entender la declaración de principios de la banda: que el rock debe sonar fuerte y su actitud no debe nunca retroceder. La sigue «Esta Noche«, canción donde no se escatima en guitarras y «A Tomar«, un verdadero himno para la vida nocturna de bares, cerveza y música en vivo. «Juventud Perdida» es un relato nostálgico de los años que pasaron, mirados en retrospectiva, lo que se mantiene hacia la siguiente canción, «Tragamonedas«, en la que se cuestiona nuestra dañina relación con el modelo económico actual.

«Una Cerveza» recupera el tono festivo del disco, celebrando la amistad, para dar luego paso a «Los del Fondo«, canción que comienza con guitarras poderosas y pesadas, que vuelve a cuestionar la forma de vivir en nuestros días, reivindicando «los sueños de metal». El disco sigue con «Recuerdos del Sur«, una canción más envolvente, que evoca imágenes de esos viajes que todos hemos realizado a lo largo de nuestro país, para luego subir los ánimos con «Que Siga el Hueveo«, canción obligada en cada fiesta y mezcla perfecta de rock y chilenidad. El disco paradójicamente no termina con el tema llamado «El Final», sino con «Viento Austral«, una canción poco común no sólo por su duración de nueve minutos, sino por su relato, el que ya no es sobre la realidad de la banda o de su entorno, sino una creación digna de una película de ciencia ficción apocalíptica.

Crudeza y rock sincero es lo que potencia la identidad de este disco. Contingentes, a ratos punk y con una que otra balada, Los Makana demuestran con Llueven Rocanroles que podrán surgir cientos de nuevos estilos, pero que siempre será necesario volver a los sonidos bluseros de los cuales surgió todo, para mantener vivas esas secuelas de rock que caracterizan a las mentes inquietas.

Escucha Llueven Rocanroles, el nuevo disco de Los Makana, en Spotify, Youtube, Deezer y Apple Music.

Ficha Técnica

Grabación, mezcla y mastering: Grabación por Juan Jarpa en Estudio del Sur.

Mezcla por Eduardo Silva, Mastering por Chalo González.

Arte portada: Jaime Martínez, a.k.a Mooreah.