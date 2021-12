Matrix Resurrecciones se toma la cartelera de Centro Arte Alameda – Sala Ceina

“Tomas la píldora azul: la historia termina, te despiertas en tu cama y crees lo que quieras creer. Tomas la píldora roja: te quedas en el País de las Maravillas y te enseño lo profunda que es la madriguera del conejo. Recuerda: todo lo que ofrezco es la verdad. Nada más”, esta es una de las frases que marcó a los seguidores de Matrix que ahora regresa con la misma impronta. En esta cuarta parte de la saga dirigida por Lana Wachowski, que se estrena este jueves 23 en Centro Arte Alameda – Sala Ceina, Neo vive una vida normal y corriente en San Francisco mientras su terapeuta le prescribe pastillas azules. Hasta que Morfeo le ofrece la pastilla roja y vuelve a abrir su mente al mundo de Matrix. ¿Estás listo para volver a la Matrix?

La crítica no se ha dejado esperar y ya hay reacciones. Courtney Howard de Variety comentó: “Es una meta alucinante increíble, asombrosa, completamente en línea con el legado de la franquicia. Encuentra una forma innovadora y de alto concepto de enmarcar la nueva historia. La química de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss arde. ¡Jessica Henwick es una revelación!”. Por su parte, Kyle Buchanan de The New York Times escribió: “Es mucho más meta de lo que esperas, fijando la película original como un cartucho de Sonic & Knuckles para que se pueda remezclar y hacer riffs para deleite de Lana W”.

Además de este gran estreno mundial, destacamos el film “El Gran Movimiento” de Kiro Russo, ganadora Competencia Internacional FIDOCS y representante de Bolivia en los Premios Oscar. La cinta filmada en SUPER 16mm relata la historia de Elder quien da un paseo de una semana a La Paz junto a sus jóvenes amigos mineros para exigir la reinstalación de su trabajo. Sin embargo, Elder se enferma repentinamente, lo que le provoca asfixia frecuente y dificultad para respirar después de haber encontrado trabajo en un mercado local. A medida que su condición empeora, solicita la ayuda de la anciana Mamá Pancha, quien lo envía a Max, un brujo, ermitaño y payaso sin hogar, que podría tener la capacidad de devolverle la vida a Elder.

La película tuvo su estreno mundial en el 78° Festival Internacional de Cine de Venecia el 6 de septiembre de 2021, compitiendo en la sección Horizontes, donde recibió el premio especial del jurado. El film se exhibirá este jueves 23/12 a las 18:30 hrs.

Otra de las películas destacadas es el clásico “Persona” (1966) del aclamado guionista y director sueco Ingmar Bergman (“El Séptimo Sello”, 1956). Elisabeth (Liv Ullmann), una célebre actriz de teatro, es hospitalizada tras perder la voz durante una representación de «Electra». Después de ser sometida a una serie de pruebas, el diagnóstico es bueno. Sin embargo, como sigue sin hablar, debe permanecer en la clínica. Alma (Bibi Andersson), la enfermera encargada de cuidarla, intenta romper su mutismo hablándole sin parar. La función se realizará el 28 de diciembre a las 21:15 hrs.

También continúan en cartelera “Mis Hermanos Sueñan Despiertos” de Claudia Huaiquimilla y “La Crónica Francesa” de Wes Anderson.

Te esperamos en Centro Arte Alameda – Sala CEINA. Arturo Prat 33, Santiago Centro (Metro Universidad de Chile). Las entradas se encuentran a la venta en Passline y también en la boletería del CEINA. Los precios son $4.000 entrada general y $3.000 adultos mayores y estudiantes.

Conmemoración “A dos años de Incendio de Centro Arte Alameda”

El lunes 27 de diciembre se conmemoran dos años desde el incendio que destruyó el edificio de Centro Arte Alameda en Alameda 139. Y aunque la Justicia no se ha hecho presente, seguimos mirando hacia adelante con nuestro espíritu dinámico. Por eso, proponemos un visionado de los nuevos experimentos del cine chileno, obras contemporáneas que nos retrotraen al pasado, por sus historias o formatos, pero desde una perspectiva cinética, con energía de cambios, proyectando un nuevo territorio.

Se trata del cortometraje “Bestia” del realizador chileno Hugo Covarrubias (parte de los 15 títulos que siguen en carrera para lograr una de las cinco nominaciones en Mejor cortometraje animado en los próximos Oscars, según anunció la Academia durante la tarde de este martes). Se trata de un alucinante trabajo en Stop Motion inspirado en la vida de Ingrid Olderock, mayor de Carabineros y ex-agente de la DINA en los ’70. Triunfadora en Annecy.

También se exhibirá “Los Huesos” de Joaquín Cociña y Cristóbal León, una ceremonia surrealista donde Chile se divorcia de su tradición oligárquica. El cortometraje fue estrenado el 10 de septiembre de 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el León de Oro al mejor cortometraje en la sección Horizontes.

Además les contamos que estarán presentes los realizadores de cada cortometraje.

A esto se suma la acción de arte “Fenómenos Extraordinarios” de CEIS8, Colectivo de Experimentación e Investigación de Formatos Fílmicos.Será una multiproyección análoga, una obra en vivo montada con 5 proyectores de 16 mm. Una obra colectiva con registros que van desde el Eclipse al Estallido Social.

El evento de conmemoración se realizará el mismo lunes 27 de diciembre desde las 19:00 hrs en Centro Arte Alameda – Sala Ceina y el valor de la entrada es de $2.000. Las entradas ya están a la venta en Passline.

La Corporación Cultural Arte Alameda, forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

CARTELERA del 21 al 28 de diciembre:



MARTES 21

15:00 – LA CRÓNICA FRANCESA

17:00 – MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS

19:00 – LA CRÓNICA FRANCESA

21:00 – MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS



MIÉRCOLES 22

SIN FUNCIONES



JUEVES 23

15:00 – MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS

16:30 – LA CRÓNICA FRANCESA

18:30 – EL GRAN MOVIMIENTO

20:00 – MATRIX RESURRECTIONS

VIERNES 24

SIN FUNCIONES

SÁBADO 25

SIN FUNCIONES

DOMINGO 26

SIN FUNCIONES



LUNES 27

15:00 – LA CRÓNICA FRANCESA

17:00 – MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS

19:00 – BESTIA – LOS HUESOS – CEIS8 ( ANIVERSARIO INCENDIO)

21:00 – MATRIX RESURRECTIONS



MARTES 28

15:00 – MIS HERMANOS SUEÑAN DESPIERTOS

16:30 – LA CRÓNICA FRANCESA

18:30 – MATRIX RESURRECTIONS

21:15 – PERSONA de Ingmar Bergman (Clásicos en Pantalla grande)